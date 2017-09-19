Николай Караченцов оказался в Склифе

Николая Караченцева госпитализировали в НИИ имени Склифософского

Информация о состоянии прославленного актера поступает крайне противоречивая. В Интернете появился ролик, сделанный неизвестными на прогулке Караченцова вокруг больницы. Артист выглядит не лучшим образом, находится в кресле-каталке, плохо реагирует на происходящее вокруг и не отвечает на заданные ему вопросы.

Однако супруга Караченцова Людмила Поргина утверждает, что ни малейших поводов для беспокойства нет, обследование является плановым, и артиста должны выписать приблизительно через две недели. «Мы приехали на обследование в Склифосовского. Сдали обычные анализы. Мы осенью и весной делаем одно и то же. Мы гуляли вчера замечательно. В церковь зашли у нас в «Склифе». Кровь сдали, мочу сдали, а сейчас едем рентген делать. У нас осеннее обследование», - цитируют супругу актера «Звезда» и РБК.

Сын Николая Караченцова также уверен, что ничего экстраординарного с его отцом не произошло. «Его состояние здоровья такое же, как было полгода-год назад», - заявил Андрей Караченцев «Интерфаксу».

Николай Караченцов

Состояние Караченцова, который 18 сентября 2017 года был госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу медицинского учреждения.

Николай Караченцов

Николай Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму в ДТП в ночь на 28 февраля 2005 года. 27 февраля этого года Караченцов вновь попал в аварию и получил сотрясение мозга. За рулем автомобиля Toyota Highlander была его супруга. Внедорожник перевернулся. Суд признал Поргину виновной в управлении машиной в нетрезвом состоянии, лишил ее водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Фото с сайта kino-teatr.ru