]]> ]]>
Главная Кино Новости

Виктор Раков и Инна Чурикова получили «Хрустальную Турандот»

12:28 19.09.2017
Инна Чурикова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Инна Чурикова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Торжественный вечер вручения XXVI театральной премии «Хрустальная Турандот» состоялся в театре им. Евгения Вахтангова 18 сентября

Примечательно, что этот театр стал лидером по количеству наград, сообщает «Интерфакс». За доблестное служение театру, честь и достоинство награду получил генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова Валерий Шадрин. Инна Чурикова, сыгравшая королеву Елизавету II в спектакле «Аудиенция» Театра Наций, удостоена приза за лучшую женскую роль. Спектакль также отметили за лучшие костюмы в сезоне.

Приз за лучшую мужскую роль присудили Виктору Ракову (Комяга в постановке «День опричника» в Ленкоме). Лучшей режиссерской работай признана постановка Сергея Женовача «Мастер и Маргарита» в театре «Студия театрального искусства»

Лучшей сценографией прошедшего театрального сезона назвали работу Адомаса Яцовскиса с постановкой «Царь Эдип» в театре Вахтангова. "Царь Эдип" также был признан лучшим спектаклем сезона 2016-2017. Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок стал лучшим директором за "безупречную организацию театрального процесса".

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Театр в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.