Виктор Раков и Инна Чурикова получили «Хрустальную Турандот»

Торжественный вечер вручения XXVI театральной премии «Хрустальная Турандот» состоялся в театре им. Евгения Вахтангова 18 сентября

Примечательно, что этот театр стал лидером по количеству наград, сообщает «Интерфакс». За доблестное служение театру, честь и достоинство награду получил генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова Валерий Шадрин. Инна Чурикова, сыгравшая королеву Елизавету II в спектакле «Аудиенция» Театра Наций, удостоена приза за лучшую женскую роль. Спектакль также отметили за лучшие костюмы в сезоне.

Приз за лучшую мужскую роль присудили Виктору Ракову (Комяга в постановке «День опричника» в Ленкоме). Лучшей режиссерской работай признана постановка Сергея Женовача «Мастер и Маргарита» в театре «Студия театрального искусства»

Лучшей сценографией прошедшего театрального сезона назвали работу Адомаса Яцовскиса с постановкой «Царь Эдип» в театре Вахтангова. "Царь Эдип" также был признан лучшим спектаклем сезона 2016-2017. Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок стал лучшим директором за "безупречную организацию театрального процесса".