Вера Пашенная подавала пример советским воинам

19 сентября мы отмечаем 130 лет со дня рождения замечательной русской актрисы Веры Пашенной

Вера Пашенная

Актриса, сохранившая в своих ролях дух дворянских усадеб, родилась в семье актера Николая Рощина-Инсарова и врача. Со своей мамой Пашенная чуть не осуществили рокировку. Мать пыталась стать актрисой, а дочь – медиком, но в результате всё вышло с точностью до наоборот.

По окончании гимназии Пашенная идет попытать счастья в Московское театральное училище. Ее чуткий педагог Николая Ленский вовремя разглядел в ней недюжинное дарование, оценив по достоинству чтение эмоциональное стихов тогдашнего кумира экзальтированных институток Семена Надсона.

Вера Пашенная

Вера ПашеннаяПримечательно, что в момент экзаменационного прослушивания Пашенная вообще не отдавала себе отчет в том, что делает. «Конечно, я не понимала тогда своего состояния, - вспоминала потом она. – И только значительно позже разобралась в своих переживаниях. Всё во мне устремилось навстречу непреодолимому желанию слиться с образом, зажить в нём... Осмысленная радость, понимание этой «жизни в образе», - необходимой для каждого актёра, — пришли много лет спустя, когда я научилась играть на сцене сама, пройдя через ошибки, трудности, разочарования, когда узнала самое великое творческое счастье - приобщать к любимому искусству молодежь...»

Вера Пашенная

Большую часть жизни Пашенная отдала Малому театру, где играла такие роли, как Любовь Яровая («Любовь Яровая» Тренёва), Васса («Васса Железнова» Горького), Старая хозяйка («Каменное гнездо» Вуолийоки). В Малом театре Пашенная стала преемницей великой Марии Ермоловой. Вершиной ее сценического искусства считается заглавная роль в спектакле о пьесе Максима Горького Васса Железнова. Глядишь на Вассу Пашенной и догадываешься, какой океан горя и несправедливости надо было перенести ей, чтобы самой рождать только горе и несправедливость. Спектакль был снят на плёнку в пятидесятых годах и вошел в фильмографию Пашенной.

Вера Пашенная

Вера Пашенная была патриоткой до мозга костей. Она ценила уклад старой России и, преподавая в Высшем театральном училище им. Щепкина, недоумевала, как студенты 50-60х могут не знать слов дореволюционного гимна «Боже, царя храни». В то же время она собственным примером зажигала сердца советских солдат во время Великой Отечественной войны, играя в спектакле по пьесе «Нашествие» Леонида Леонова. Здесь она представала в образе Талановой — матери , отдающей сына Родине без малейших сомнений.

Вера Пашенная

В кино актриса снималась редко но метко. Классикой стал фильм «Повесть о молодоженах», где актрисе досталась роль директора детдома, которая ненавязчиво опекает своих воспитанников даже тогда, когда они вошли во взрослую жизнь. Чуткость, ирония, доброта, деликатность, умение всегда быть полезной и уверенность в том, что она разведет руками любую чужую беду – такой зрители запомнили Пашенную в «Повести о молодоженах». Она говорила: «Оставляйте частичку своего сердца на сцене, когда уходите, заканчиваете свою роль».

Вера Пашенная

К сожалению, кинороль директора детдома для Пашенной оказалась последней. Работая по 18 часов в сутки, она подорвала здоровье и неизлечимо заболела. Актриса держалась до последнего, но неосторожно произнесенный вслух врачом диагноз рак надломил ее. В день открытия XXII съезда Пашенная триумфально сыграла в премьерном спектакле «Честность» на огромном подъеме. Казалось бы, болезнь отступила, но чуда не произошло и 28 октября 1962 года артистка скончалась.

Вера Пашенная

Ее ученик, народный артиста СССР Юрий Соломин вспоминал: «Пашенная никогда не жаловалась на свои болезни, хотя в конце жизни очень серьезно болела. Мы не понимали, почему, репетируя «Грозу» (Пашенная репетировала этот спектакль как режиссёр и играла Кабаниху), она делает перерывы на 40 минут или на час. Потом, когда её не стало, дочь Веры Николаевны, которая была у нас педагогом, рассказала: когда у Пашенной начинались страшные боли, дочь делала ей укол, Вера Николаевна отлёживалась в гримёрке, а потом снова продолжала репетировать».



Вера Пашенная похоронена на престижнейшем Новодевичьем кладбище. В память об актрисе одна из улиц в российском городе Королёве носит её имя, улица Пашенной есть и в героическом Донецке.

Фото с сайта kino-teatr.ru