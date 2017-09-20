Линда Хэмилтон сыграет в очередном фильме про Терминатора

Легендарная исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон присоединилась к шестому фильму из эпопеи о Терминаторе.

Сенасционную новость уже подтвердил режиссер франшизы Джеймс Кэмерон, сообщает «Кинопоиск». «Есть 50—60-летние мужчины, которые на экране до сих пор убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — заявил Кэмерон, подчеркнув значимость героини Хэмилтон, Сары Коннор, для развития образа сильной женщины в экшен-жанре.

Очередная лента серии станет прямым продолжением «Судного дня», вышедшего в 1991 году. Поставит ее режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Сюжет для грядущей картиныпридумал сам Кэмерон. Вместе с Миллером он уже созвал так называемую сценарную комнату — группу авторов, которые помогут разработать план развития истории на три запланированных фильма. В этот коллектив вошли Дэвид С. Гойер, Чарльз Игли и Джош Фридман.

По словам Кэмерона, сейчас кинематографисты ищут на одну из ведущих ролей молодую женщину, а вообще в картине будет множество персонажей как из настоящего, так и из будущего. Также, в шестом «Терминаторе» вновь появится Арнольд Шварценеггер.