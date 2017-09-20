Леонид Хейфец вызвал шок у дочери Сергея Бодрова

Двадцатого сентября исполнилось 15 лет со дня гибели Сергея Бодрова

Сергей Бодров

Звезда «Брата» погиб, снимая в качестве режиссера свой второй фильм «Связной» в Кармадонском ущелье. У него осталось двое детей — дочь Ольга, недавно окончившая школу с золотой медалью и 15-летний Александр. Сейчас Ольга учится в одном из театральных вузов столицы.

Свои родственные отношения с отцом она старается не афишировать, предпочитая всего добиваться сама. «При поступлении была необычная история, - рассказал «Комсомольской Правде» сокурсник Ольги Валентин Садики. - Мы тогда не знали, чья Оля дочь. И вот она пришла на экзамен, такая вся правильная, ангелочек, начала что-то ровно читать. И вдруг Леонид Ефимович Хейфец сказал ей одно слово: проститутка! И дальше… Оля сразу поменялась изнутри, показала темперамент. На первый взгляд можно было подумать, что у Оли амплуа лирической героини, но Леонид Ефимович мгновенно хлесткой репликой выбил ее из колеи и раскрыл ее потенциальные данные».

Сам Леонид Хейфец отзывается об Ольге более чем сдержанно: «Мне сейчас нельзя говорить об Оле, выделяя ее, - для меня все студенты равны. Вот когда она доучится, я вам скажу, какая она актриса. Ольга никогда не говорит о своем отце. И я ее об этом не спрашиваю».

Сокурсники Ольги высокого мнения о ней. «У Оли есть внутренняя сила, которая очень чувствуется, - рассказала «КП» сокурсница Екатерина Пилат. - Она очень активный человек, горит и профессией, и жизнью. Мама Оли и ее брат приходили к ней в вуз на экзамены и на показы».

Сергей Бодров

Ольга чтит память отца. «Моя знакомая работает в ГИТИСе и рассказывает, что Оля очень старается - ей хотелось бы, чтобы отец гордился ею, - говорит бывший директор Джигурды Антонина Саврасова. - Кстати, от отца у нее остались подарки. Когда Сергей учился на историческом факультете, то ездил на раскопки. Оттуда он привозил старинные монеты, артефакты - все это хранится в доме. Одна монетка отца даже стала амулетом Ольги. Охраняет ее и семью от несчастий. Это золотая монета Крымского ханства, примерно XV века. Сергей нашел ее на раскопках в Керчи. Оля говорила, что помнит папу, хотя ей и было четыре года, когда он пропал. Остались воспоминания о том, как он ее брал на руки, кормил ягодами, пускал с ней мыльные пузыри. Оля выросла рассудительным, вдумчивым человеком. Ее можно назвать достойной продолжательницей знаменитой фамилии. Сын Бодрова Саша увлекается историей и думает поступать на истфак МГУ, как папа».

Фото с сайта kino-teatr.ru