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На Тома Круза подали в суд из-за гибели людей во время съемок фильма

13:58 21.09.2017
Кадр из фильма «Сделано в Америке»
Кадр из фильма «Сделано в Америке»
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Голливудский актер Том Круз стал фигурантом судебного рабирательства, касательно гибели каскадеров, погибших в авиакатастрофе во время съемок фильма «Сделано в Америке».

Как пишет журнал People, семьи двух членов съемочной группы, погибших в результате инфидента, подели иск, в котором обвинили компании Imagine Entertainment, Vendian Entertainment, Cross Creek Pictures в нарушении протокола безопасности.

Кроме того семьи погибших обвинили режиссера Дага Лаймана и Тома Круза в «желании снять насыщенный действиями, чрезвычайно рискованный проект», что и стало причиной авиакатастрофы. В иске говорится, что актер и режиссер требовали несколько раз переснять сцены с трюками на самолете, тем самым проявили халатность.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года в Колумбии. На борту самолета находились три человека, двое из них: каскадер Алан Дэвид Пурвин и пилот Джимми Ли Гарланд — погибли. Самого Круза на момент аварии в самолете не было.

Фильм «Сделано в Америке» рассказывает о самом юном пилоте Боинга 747 в США Барри Сили. После потери лицензии гражданского летчика он связался с Медельинским картелем и стал одним из важных звеньев наркотрафика в Америке в 1980-х годах. Российская премьера картины запланирована на 12 октября.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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