В Москве покажут и обсудят оригинальную версию фильма «Мама!»

В программе «Лекторий» проекта «КАРО.Арт» 25 сентября состоится обсуждение фильма «Мама!».

Показ и обсуждение фильма Даррена Аронофски проведет известный кинокритик Антон Долин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Уже ставшая традиционной встреча с кинокритиком пройдет в 1 зале киноцентра «Октябрь». Начало в 19.30.

О фильме: отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости. В рамках «КАРО. Арт» будет показана оригинальная версия фильма с русскими субтитрами.