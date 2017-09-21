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В Москве покажут и обсудят оригинальную версию фильма «Мама!»

12:07 21.09.2017
Кадр из фильма «мама». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «мама». Фото с сайта kinopoisk.ru
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В программе «Лекторий» проекта «КАРО.Арт» 25 сентября состоится обсуждение фильма «Мама!».

Показ и обсуждение фильма Даррена Аронофски проведет известный кинокритик Антон Долин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Уже ставшая традиционной встреча с кинокритиком пройдет в 1 зале киноцентра «Октябрь». Начало в 19.30.

О фильме: отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости. В рамках «КАРО. Арт» будет показана оригинальная версия фильма с русскими субтитрами.

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