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Масляков прокомментировал информацию о запрете шуток про Путина

11:21 21.09.2017
Александр Масляков. Фото с сайта kino-teatr.ru
Александр Масляков. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Руководитель и ведущий передачи КВН Александр Масляков опроверг утверждение бывшего редактора КВН Дмитрия Колчина о запрете политических шуток в программе.

Ранее участвуя в YouTube-программе Wanna Banana, Колчин привел несколько примеров того, как на Первом канале работают «многочисленные цензурирующие фильтры», напоминает InterMedia. Кроме того, Колчин также заявил, что некие цензоры с Первого канала запрещают даже шуточные переделки песни Виктора Цоя «Перемен».

Александр Масляков призвал журналистов «не делать скоропалительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков». «Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут, — говорится в заявлении ведущего, опубликованном на сайте Клуба веселых и находчивы».

Аргументируя свои высказывания, Александр Масляков прикрепил к публикации видеозаписи десяти выступлений из КВН разных лет с шутками на тему политики. В числе прочего в представленных сюжетах обыгрывается передача Владимиром Путиным кабинета своему приемнику Дмитрию Медведеву, встреча Путина и Назарбаева, видит российского президента в больницу с проверкой, а в конце приводится ролик, в котором сам Владимир Путин высказывается о шутках в КВН на праздновании 55-летнего юбилея программы в Кремле.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 14:34
Гость: Ося

Кот Мурр. А чего сняли тему про женский монастырь?..
21.09.2017, 12:27
Гость: Пенсионер П.

А было же когда-то.
И задания получали за 2 часа до начала передачи.
В записи передача пошла только с 1968 года.
А теперь слащавая отрепетированная помойка со строго дозированной и заранее согласованной сатиркой.
21.09.2017, 12:26
Гость: Кот Мурр

Самые умористические передачи,нонче у Киселёва и Шапиро!
Но даже им не сравниться юмором с "Прямой линией"!
Жаль она только раз в году бывает?
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