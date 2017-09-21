Масляков прокомментировал информацию о запрете шуток про Путина

Руководитель и ведущий передачи КВН Александр Масляков опроверг утверждение бывшего редактора КВН Дмитрия Колчина о запрете политических шуток в программе.

Ранее участвуя в YouTube-программе Wanna Banana, Колчин привел несколько примеров того, как на Первом канале работают «многочисленные цензурирующие фильтры», напоминает InterMedia. Кроме того, Колчин также заявил, что некие цензоры с Первого канала запрещают даже шуточные переделки песни Виктора Цоя «Перемен».

Александр Масляков призвал журналистов «не делать скоропалительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков». «Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут, — говорится в заявлении ведущего, опубликованном на сайте Клуба веселых и находчивы».

Аргументируя свои высказывания, Александр Масляков прикрепил к публикации видеозаписи десяти выступлений из КВН разных лет с шутками на тему политики. В числе прочего в представленных сюжетах обыгрывается передача Владимиром Путиным кабинета своему приемнику Дмитрию Медведеву, встреча Путина и Назарбаева, видит российского президента в больницу с проверкой, а в конце приводится ролик, в котором сам Владимир Путин высказывается о шутках в КВН на праздновании 55-летнего юбилея программы в Кремле.