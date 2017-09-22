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Поклонская предложила прекратить финансирование творчества Учителя

21:15 22.09.2017
Фото с сайта uznayvse.ru
Фото с сайта uznayvse.ru
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Минкультуры не выделять режиссеру Алексею Учителю средства на новые проекты. Об этом АГН «Москва» рассказали в ее пресс-службе.

По словам депутата, практически все фильмы режиссера финансировались государством, но при этом ни один из них не окупился в прокате.

«Эти фильмы финансовые банкроты. Вместе с тем личное благосостояние А.Учителя неуклонно растет. Напрашивается вопрос, неужели заслужить такие привилегии можно, снимая «кино», оскорбляющее первых лиц страны на разных исторических этапах, святых РПЦ?», - цитирует агентство парламентария.

Поклонская добавила, что ни ей, ни коллегам Учителя неизвестно, по какой причине до сих пор продолжается финансирование его проектов государством.

Парламентарий активно выступает против новой картины режиссера – «Матильда». Фильм рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает картину оскорбляющей чувства верующих и порочащей образ канонизированного РПЦ императора. Ранее она предложила лишить фильм прокатного удостоверения.
  

Темы: Россия, Кино в России, Государственная Дума РФ, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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23.09.2017, 05:14
Гость: Прохожий

Государственные деньги - на ГОСУДАРСТВЕННОЕ Кино !!!
Давным давно пора закрыть лавочку для недоделанных "творцов" за Государственный счет, в стране много важных проектов на которые можно потратить деньги, которые сегодня идут на авторское кино.
Очень здравое требование действительно народного депутата Поклонской.
23.09.2017, 05:13
Гость: фролу

я то наивный предполагал что г-жа Поклонская уникальный и единственный экземпляр и что ее держат за юродивую А оказывается таких как она в России полно и имя им-легион Так и до сжигания книг и кинофильмов на кострах недалеко Молодцы Правильной дорогой идете товарищи Ваше дело правое Враг будет разбит и над обновленной Россией засияет божественный лик святой Натальи Поклонской
23.09.2017, 02:19
Гость: окак!

Почему вы фильм называете копанием в грязном белье?Так можно сказать практически о любом ином фильме-романе,особенно с участием реальных исторических персонажей.Почему его надо запрещать?Нет желания смотреть-не смотри,а я посмотрю его.
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