Поклонская предложила прекратить финансирование творчества Учителя

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Минкультуры не выделять режиссеру Алексею Учителю средства на новые проекты. Об этом АГН «Москва» рассказали в ее пресс-службе.

По словам депутата, практически все фильмы режиссера финансировались государством, но при этом ни один из них не окупился в прокате.

«Эти фильмы финансовые банкроты. Вместе с тем личное благосостояние А.Учителя неуклонно растет. Напрашивается вопрос, неужели заслужить такие привилегии можно, снимая «кино», оскорбляющее первых лиц страны на разных исторических этапах, святых РПЦ?», - цитирует агентство парламентария.

Поклонская добавила, что ни ей, ни коллегам Учителя неизвестно, по какой причине до сих пор продолжается финансирование его проектов государством.

Парламентарий активно выступает против новой картины режиссера – «Матильда». Фильм рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает картину оскорбляющей чувства верующих и порочащей образ канонизированного РПЦ императора. Ранее она предложила лишить фильм прокатного удостоверения.

