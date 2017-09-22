Россия определилась с фильмом, который поборется за «Оскар»

Российский оскаровский комитет назвал киноленту, которая будет бороться за престижную кинонаграду в этом году.

Как пишет «Интерфакс», Россия выдвинула на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» работу режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». По словам продюсера картины Александра Роднянского, за «Нелюбовь» высказалось «подавляющее большинство».

Роднянский считает, что у фильма Звягинцева есть все шансы попасть в шорт-лист премии. Ранее кинолента уже получила ряд престижных кинонаград, в том числе приз жюри Каннского кинофестиваля.

Торжественная церемония вручения наград «Оскар» состоится 4 марта 2018 года, номинанты на кинопремию станут известны 23 января.