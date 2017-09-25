]]> ]]>
Главная Кино Новости

Ирина Муравьева получила престижную награду за вклад в комедию

12:39 25.09.2017
Ирина Муравьева. Фото с сайта kino-teatr.ru
Ирина Муравьева. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Награду «За вклад в комедию» на церемонии закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске (Амурская область) получила народная артистка Ирина Муравьева.

Примечательно, что приз носит имя известного режиссера Леонида Гайдая, родившегося непосредственно в Амурской области в городе Свободный, традиционно вручается на фестивале за комедийный талант. «Я очень волнуюсь и я рад, что именно мне повезло вручать этот приз самой обаятельной и привлекательной актрисе», - передает «Интерфакс - Дальний Восток» слова мэра Свободного Юрия Романова, который он сказал вручая Ирине Муравьевой бронзовую статуэтку Леонида Гайдая.

Кроме того, артистка получила подарок от спонсоров, которые решили не озвучивать, что вручили, намекая, что он достоин заслуг актрисы перед кинематографом и театром.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.