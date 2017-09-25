Ирина Муравьева получила престижную награду за вклад в комедию

Награду «За вклад в комедию» на церемонии закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске (Амурская область) получила народная артистка Ирина Муравьева.

Примечательно, что приз носит имя известного режиссера Леонида Гайдая, родившегося непосредственно в Амурской области в городе Свободный, традиционно вручается на фестивале за комедийный талант. «Я очень волнуюсь и я рад, что именно мне повезло вручать этот приз самой обаятельной и привлекательной актрисе», - передает «Интерфакс - Дальний Восток» слова мэра Свободного Юрия Романова, который он сказал вручая Ирине Муравьевой бронзовую статуэтку Леонида Гайдая.

Кроме того, артистка получила подарок от спонсоров, которые решили не озвучивать, что вручили, намекая, что он достоин заслуг актрисы перед кинематографом и театром.