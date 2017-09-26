Михалков официально вышел из состава попечительского совета Фонда кино

Режиссер Никита Михалков официально исключен из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Как сообщает «Интерфакс» соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сам кинематографист еще в августе текущего года заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино, обвинив оный в безответственности. Кроме того Михалкова возмутило вхождение в состав попечительского совета пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой.

«Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями — это другое. У меня нет оснований сомневаться, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, но у меня есть основания предполагать, что это совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», - приводит слова режиссера информагентство.

По мнению Михалкова, с приходом Тимаковой в Фонде кино решать вопросы будет «телефонное право и подковерная политика». При этом сама Тимакова отметила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры.

Позднее стало известно, что Михалков направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета. А на минувшей неделе Минкультуры РФ отправило в правительство официальное письмо о выходе Михалкова из попечительского совета Фонда кино, но кандидатур вместо него не предложило.