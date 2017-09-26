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Михалков официально вышел из состава попечительского совета Фонда кино

09:33 26.09.2017
Никита Михалков © KM.RU, Анна Добровольская
Никита Михалков © KM.RU, Анна Добровольская
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Режиссер Никита Михалков официально исключен из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Как сообщает «Интерфакс» соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сам кинематографист еще в августе текущего года заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино, обвинив оный в безответственности. Кроме того Михалкова возмутило вхождение в состав попечительского совета пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой.

«Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, это одно дело. Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями — это другое. У меня нет оснований сомневаться, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве, но у меня есть основания предполагать, что это совершенно противоположная мне точка зрения на происходящее, которая несовместима с моим представлением, что такое хорошо, что такое плохо», - приводит слова режиссера информагентство.

По мнению Михалкова, с приходом Тимаковой в Фонде кино решать вопросы будет «телефонное право и подковерная политика». При этом сама Тимакова отметила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры.

Позднее стало известно, что Михалков направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета. А на минувшей неделе Минкультуры РФ отправило в правительство официальное письмо о выходе Михалкова из попечительского совета Фонда кино, но кандидатур вместо него не предложило. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Министерство культуры РФ, Правительство России, Дмитрий Медведев, Никита Михалков
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Комментарии читателей
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26.09.2017, 13:02
Гость: Сидор

Молодец Никита,гусь свинье не товарищ.
26.09.2017, 12:42
Гость: 2017

Отлично, теперь необходимо ввести Н.С.Михалкова в Правительство РФ как Министра Культуры.
Такой выдающийся лидер отечественной культуры, имеющий выдающиеся организационные способности в сочетании с:
- высокими нравственными качествами, тонким философским мышлением и безусловным патриотизмом, будет несомненно для России, весьма полезен во всех смыслах на посту Министра Культуры.
Нашим подрастающим представителям культурного многообразия, (включая и безобразия), будет у кого поучиться Настоящему Искусству, которое реально воздействует на духовные свойства человека, а не для развития его низшей натуры.
26.09.2017, 11:34
Гость: Элский

Тимакову не знаю, но Михалков - тот еще фрукт.
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