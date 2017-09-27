Алексей Учитель повезет свою «Матильду» в США

Алексей Учитель рассчитывает показать свой фильм «Матильда» на американском кинорынке, назначенном в Лос-Анджелесе на ноябрь.

Информация исходит непосредственно от режиссера, сообщает РИА «Новости». «Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там», - заявил Учитель.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о прокате фильма в Китае, однако пока не известно ни время проката, ни количество экранов. Зато совершенно точно одновременно с Россией фильм выйдет в странах Балтии и в Германии. Причем, три города за рубежом Учитель посетит лично в рамках премьерных показов.

Ожидается показ «Матильды» и на закрытии Недели российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.