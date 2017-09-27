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Алексей Учитель повезет свою «Матильду» в США

12:27 27.09.2017
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
Кадр из трейлера фильма «Матильда»
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Алексей Учитель рассчитывает показать свой фильм «Матильда» на американском кинорынке, назначенном в Лос-Анджелесе на ноябрь.

Информация исходит непосредственно от режиссера, сообщает РИА «Новости». «Мы будем представлять фильм в США. У нас есть несколько компаний, которые занимаются зарубежными продажами. Наверняка, они будут представлять его и там», - заявил Учитель.

Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры о прокате фильма в Китае, однако пока не известно ни время проката, ни количество экранов. Зато совершенно точно одновременно с Россией фильм выйдет в странах Балтии и в Германии. Причем, три города за рубежом Учитель посетит лично в рамках премьерных показов.

Ожидается показ «Матильды» и на закрытии Недели российского кино в Великобритании, которая пройдет с 19 по 26 ноября.

Темы: Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 17:04
Гость: Алекс

Так по заказу масонов и снта эта ххххх!Пусть везёт без возврата.
27.09.2017, 16:27
Гость: 2017

Во, блин, сам себе режиссер! Прям непотопляемый какой-то: к нему в дверь, а он - в окно!
Ну, там-то его примут, и Нобелевскую Премию дадут за посмертную борьбу с русском царём.
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