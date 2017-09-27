«Хорошее время»: вор должен сидеть в тюрьме

Криминальная драма «Хорошее время» выйдет в российский прокат 28 сентября

Кадр из фильма «Хорошее время»

Бывают такие ленты, после которых выходишь из кинотеатра словно в другую реальность и еще долго ассоциируешь себя с каким-то ее персонажем или смакуешь главную мысль, которая пульсировала на протяжении всего этого фильма.

Но это не про фильм «Хорошее время», увы. Здесь мысль или даже их сумбурный сонм едва уловим для зрителя, так как, судя по всему, они связаны с личными переживаниями авторов. И даже использование ряда красивых приемов: прекрасное сочетание света, музыки, операторских элементов - не могут заполнить смысловую пустоту, отрывистость, некоторую бессвязность.

Главных героев характеризует короткий диалог:

- Но бабушка сказала...

- F...k her, Nikki.

Первая реплика принадлежит герою Сабди, страдающему ЗПР (задержка психического развития). Вторая - герою Паттинсона, не страдающему ЗПР, но оттого не более умному.

Кадр из фильма «Хорошее время»

Если честно, прочитав анонс, сообщивший о том, что, благодаря этой картине, Роберт Патинсон был номинирован на лучшую мужскую роль, а показ фильма на Каннском кинофестивале завершился 6-минутными овациями, я ожидала увидеть прорыв в карьере Паттинсона и глубокое кино.

А увидела мутный дерганный персонаж, раз за разом совершающий массу необдуманных поступков, затягивающих в круговорот сумбура его и всех, кто попадется ему на пути, в глубокую ж...

Кадр из фильма «Хорошее время»

Родной бабушке выдали от него охранный ордер, младший брат с умственной отсталостью загремел по его вине в тюрьму. От его безответственного отношения к жизни и бездумности страдают и другие немногочисленные персонажи, с которыми режиссеры попытались создать интересные диалоги, но, положа руку на сердце, безуспешно.

Кадр из фильма «Хорошее время»

Два взрослых брата, по всей видимости воспитанных бабушкой и имеющих с ней сложные отношения. Немолодая неврастеничная подруга старшего брата, живущая с матерью и имеющая с ней сложные отношения. Девочка-подросток, живущая с дедами, не имеющая к ним уважения, конфликтующая с бабушкой и употребляющая втихаря травку. Непрерывные и унылые мучения главного и всех второстепенных героев, втянутых в сумерки преступного существования. Все эти линии формируют у меня большой вопрос к персональным тараканам режиссеров ленты.

Кадр из фильма «Хорошее время»

По всей видимости, что хорошо западному интеллигенту, то не проймет русского медведя. Поэтому, по окончании показа фильма на пресс показе, длинных оваций слышно не было. Напротив, журналисты, не дожидаясь возможных скрытых кадров, начали бодро ретироваться из зала с началом титров.

Краткое и, возможно, примитивное резюме фильма: вор должен сидеть в тюрьме.