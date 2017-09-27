Автор музыки к «Полетам во сне и наяву» умер в день своего юбилея

Именитый советский композитор Вадим Храпачев скончался на Украине 24 сентября года – прямо в этот день ему исполнилось 70 лет.

По информации Национального союза кинематографистов Украины, причиной смерти стала тяжелая болезнь, от которой композитор страдал последние годы, сообщает InterMedia. Церемония прощания с Храпачёвым пройдёт 28 сентября в киевском Доме кино.

Храпачев дебютировал в 1973 году как создатель музыки к сериалу «Старая крепость». За свою жизнь он написал музыку к десяткам художественных, мультипликационных и документальных фильмов. Среди наиболее известных — «Два гусара», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Одиссея капитана Блада», «Полёты во сне и наяву» и «Храни меня, мой талисман». В 2008 году композитору было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Украины

Из-за тяжелой болезни в последние годы Храпачев фактически не мог работать.