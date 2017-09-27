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Родственница Николая II заявила об авторских правах на «Матильду»

18:45 27.09.2017
Фрагмент постера к фильму «Матильда»
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Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому и генпрокурору РФ Юрию Чайке с заявлением о нарушении ее авторских прав на проект "Матильда Кшесинская" режиссером Алексеем Учителем, утверждает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Ближайшая родственница Николая Второго, нашего святого государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение её прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства семьи", - написала на своей странице в фейсбуке Поклонская.

Она утверждает, что Куликовская-Романова "является обладателем авторского права на сценарий", переданного ей его владельцем. Аналогичные обращения направлены генеральному прокурору и министру культуры, сказала Поклонская.

Как отмечается в опубликованном обращении, Куликовская-Романова просит министра культуры отозвать прокатное удостоверение фильма, а генпрокурора инициировать проверку в отношении Учителя, сообщает "Интерфакс".

Также Куликовская-Романова направила режиссеру претензию, в которой доводит до главы творческо-производственного объединения "Рок", что является правообладателем авторских прав, переданных ей Владимиром Москалевым (один из соавторов проекта). В связи с этим родственница Николая II требует от Учителя прекратить демонстрацию картины до согласования с ней материалов, на которые она является правообладателем.

"В случае нарушения моих авторских прав, оставляю за собой право на предъявление иска и о защите своих авторских прав и взыскании причиненного мне материального ущерба", - говорится в претензии Куликовской-Романовой.

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызвал широкий резонанс в России еще до выхода в прокат.

Темы: Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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28.09.2017, 03:13
Гость: Да?

А на корону Российский империи права не заявляет? Нет? Жаль! Вот бы цирк был.
28.09.2017, 03:12
Гость: Мда

Накаркаете... Хотя такого чуда не дано ей сотворить. Она уже себе репутацию изрядно подмочила всей этой возней.
28.09.2017, 02:40
Гость: Не

гони чушь, провокатор купленный за серебряники!
Все комментарии (25)
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