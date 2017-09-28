Исполнителя главной роли в фильме «Крым» чуть не убили

Сыгравший главную роль в фильме «Крым» Роман Курцын рассказал, как его чуть не задушили на съемках картины.

Трагедия могла случиться во время одной из драк с актером Павлом Крайновым. «Ни одного постановочного удара нет, - признался актер телеканалу «Звезда». - Все, что вы увидите, это реальный бой. Он (Павел Крайнов - прим.ред) меня задушил реально в кадре. Пиманов остановил съемочный процесс, когда я уже задыхался», - рассказал Курцын на премьерном показе фильма «Крым», который проходит в Кремле.

В широкий прокат картина выходит 28 сентября. Фильм, посвященный событиям весны 2014 года, уже увидели жители Симферополя и Севастополя. Режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов рассказал, что киноленту покажут в Китае.

«Крым» вышел в российский прокат 28 сентября. Фильм повествует об истории любви жителя Севастополя и киевлянки. Они знакомятся накануне событий Крымской весны. В непростые дни исторических перемен молодые люди должны сохранить свою жизнь и любовь.