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Депутаты Госдумы положительно оценили фильм «Матильда»

09:48 29.09.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Депутаты Госдумы положительно оценили скандальный фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Как сообщает РИА Новости, специальный показ картины для депутатов прошел в минувший четверг в столичном ГУМе. Для обеспечения безопасности были предприняты усиленные меры.

По словам главы комитета Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина, всем парламентариям, которые посмотрели «Матильду», фильм понравился. Более того, несколько депутатов заявили, что стали относиться к Николаю II лучше, нежели раньше.

В частности они отметили, что в фильме Учителя Николай II показан живым человеком, который «преодолевает искушение и выбирает гражданскую ответственность, свою страну». Картина позволяет увидеть последнего российского императора другими глазами, как человека, позволяет испытать чувство сострадания и сочувствия.

Среди достоинств фильма депутаты отметили прекрасную музыку, замечательные костюмы и великолепную актерскую игру. Фильм никак не оскорбляет память о Николае II.

Сам режиссер оценил впечатление депутатов от просмотра его работы как «сверхблагоприятное». Однако он не считает, что это поставит точку в противостоянии между ним и депутатом Натальей Поклонской. «Я чувствую, что те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти до конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, что этот фильм не нарушает законы Российской Федерации. Но почему-то на это говорят «нет, все не так», - прокомментировал Учитель.

Фильм «Матильда», рассказывающих о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее взаимоотношениях с будущим импертором Николаем II выйдет в широкий прокат в октябре текущего года. В ряде городов уже прошли предпремьерные показы киноленты, которые собрали положительные отзывы.
 

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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29.09.2017, 18:58
Гость: честность

Учитель снимал этот фильм 5 лет. БОльшая часть этого времени ушла на то, чтобы найти нового сценариста и переписать первоначальый сценарий, который действительно рассказывал о жизни балерины Кшесинской, а не об эпизодическом флирте с будушим царем Николаем Вторым (рассказанном Учителем абсолютно лживо).
При этом Учитель получил на фильм втрое больше денег, чем составили его реальные затраты.
Где остальные две трети??
А теперь честнейшие депутаты - любители "искусства", наслаждаются просмотром....
29.09.2017, 18:12
Гость: про авторские права вспомнила!

Интересно кто ей это подсказал , как до неё добралась Поклонская.
29.09.2017, 18:10
Гость: бездушная и взгляд змеиный

хоть один реально оценил...
Злая и взгляд недобрый.
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