Иван Охлобыстин дал вожделенную взятку Михаилу Ефремову

Иван Охлобыстин крепко дружит с талантливейшим актером Михаилом Ефремовым

Иван Охлобыстин. Фото с сайта kino-teatr.ru

Вместе они снимались в разных кинопроектах — например, в «Кризисе среднего возраста» Гарика Сукачева. А познакомились при весьма необычных обстоятельствах. ««Мы пересеклись при странных обстоятельствах: я принес ему, человеку незнакомому, целый ящик водки, чтобы выкупить на три дня Серегу Шеховцова, которого я срочно должен был снимать в своем курсовом фильме, — рассказал Иван Охлобыстин изданию «7 дней». — А у Сереги были назначены репетиции с Мишкой в «Современнике-2». В общем, ящик водки помог. И в мою большую компанию плавно влился молодежный МХАТ…»

Иван Охлобыстин. Фото с сайта kino-teatr.ru

Предметом особой гордости Охлобыстина является тот факт, что он знал и Олега Ефремова лично: ««Мишка — мой духовный брат. Судя по нему, харизма передается генетически еще на одно поколение, без паузы. Хотя Мишка Ефремов уже давно переиграл своего великого отца. Как бы он ни шалил в жизни, он — человек-душа. И старший тоже был добрейший. Помню, как мы к Олегу Николаевичу приехали, когда он уже ходил с аппаратом. Он нас принял, какими-то фруктами накормил. От него шло тепло. Не знаю, как это называется, энергетика, наверное...»

Михаил Ефремов © KM.RU, Кирилл Зыков

У Охлобыстина и Ефремоова множество общих близких друзей из актерской среды, которые по праву считаются цветом нашего кино. «Кино — прекрасный мир, и люди в нем замечательные, — говорит Охлобыстин. — Жизнь подобрала для меня самую лучшую компанию из возможных. В нашей «маленькой Сицилии» все роли распределены. Федя Бондарчук — один из донов. Он на бюджете. А Гарик Сукачев — неукротимый маленький гордый дон с Лысого острова. Его все боятся. Есть местный бард — любимец сицилийской публики Серега Галанин. Я — библиотекарь, помогаю налаживать коммуникации. А Дима Харатьян — ангел. Он жертвенен, стеснителен и никогда себя не выпячивает. У Димки духовная организация в стиле барокко, он внутренне изящен. Преданно любит друзей даже после их ухода. Вот он с Гайдаем дружил, так когда тот умер, Харатьян видел его во сне годами…»