«Мама!» Аронофски: библейская история языком фильма ужасов

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ и обсуждение противоречивого фильма Даррена Аронофски «мама!»

Кадр из фильма «мама!»

Успешный писатель Илай (Хавьер Бардем) живет в шикарном особняке и испытывает творческий кризис. Он совершенно не приспособлен к жизни, поэтому все заботы по благоустройству и ремонту дома ложатся на хрупкие плечи его супруги Грейс (Дженнифер Лоуренс). Она постоянно что-то чинит, красит и моет, пока писатель страдает от фатальной неспособности написать хотя бы одну осмысленную строчку.

Размеренная жизнь четы нарушается, когда на пороге появляется непрошеный гость — сильно пьющий и больной врач. Визитер малоприятен и навязчив, однако он является фанатом писателя, тем самым априори располагая к себе хозяина дома. К неудовольствию Грейс, доктор обосновывается в ее жилище всерьез и надолго, подтянув заодно и свою стревозную супругу (Мишель Пфайфер). С первой же минуты знакомства женщины невзлюбили друг друга. Похоже, и семейному благополучию, и самому дому скоро придет конец...

Кадр из фильма «мама!»

Эпиграфом к фильму можно было бы поставить строчку из песни «Торч» покойного Жана Сагадеева из группы E.S.T: «К тебе приходят разные гости и разрушают твой дом». Несмотря на то, что все содержание фильма, казалось бы, исчерпывается одной этой фразой, он невероятно сложен для понимания и содержит несколько относительно автономных пластов. На обсуждении фильма видный критик Антон Долин выделил несколько из них.

Кадр из фильма «мама!»

На поверхности лежит тема психологии творчества. В фильме достаточно достоверно описаны все те круги ада, которые проходят писатели, которых настиг творческий кризис. Страдая сами, они затягивают в водоворот своих деструктивных настроений самых близких людей. А в лихорадочных поисках новых источников они могут себе позволить общаться с самыми отвратительными людьми. Вспоминается, например, свидетельство жены режиссера Алексея Балабанова, который однажды привел домой ради свежих впечатлений дурно пахнущего бомжа и увлеченно общался с ним в собственной комнате, куда редко пускал даже членов своей семьи. Антон Долин заметил, что неизвестно, насколько фильм автобиографичен, но этого фактора явно не стоит сбрасывать со счетов.

Сильна в фильме и экологическая тема. Дом можно считать метафорой нашей многострадальной планеты, обитатели которой относятся к ней не шибко бережно, загрязняя ее источники и вырубая лесные массивы. Кроме того, уже из названия понятно, что речь в фильме идет о феминизме и, якобы, униженном положении женщины по отношению к мужчины. Недаром Аронфски настаивает, чтобы название его нового детища писали со строчной буквы. Перед финальными титрами «мама!» появляется на фоне написанного с заглавной буквы слова «Он».

Кадр из фильма «мама!»

Наконец, «Он» - это Бог-Творец. Аронофски поставил перед собой амбициозную задачу изложить библейскую историю языком фильма ужасов. В написанный всего за пять дней сценарий он умудрился вместить все базовые события христианской доктрины, начиная от Адамы с Евой и Каина с Авелем и заканчивая Рождеством Христовым и Апокалипсисом. Мягко говоря, как о Боге, так и о поклоняющихся ему людях режиссер невысокого мнения. В этой концепции героиня Дженифер Лоуренс ассоциируется толи с Матерью-Землей, толи с гностической творческой силой Божества.

Кадр из фильма «мама!»

Христианская история показана в фильме как дурная бесконечность. Тошнотворнее всего в фильме изображена судьба Иисуса Христа и заповеданное Им Таинство Причастия. Здесь уже недалеко до хулы на Святого Духа, которая вообще-то, согласно Христовым заветам, не прощается. Сложно сказать, чем Даррену Аронофски не угодили католики и православные. Но не надо забывать, что сам он воспитан в традициях иудаизма (что хорошо заметно по уважительному изображению Ноя в одноименном фильме), и с ненавистным ему вероучением он разделывается решительно, хотя и достаточно топорно.

Кадр из фильма «мама!»

Недаром на Венецианском кинофестивале, где «мама!» была показана впервые, картину освистали. Причем, сделано это не только из-за богохульства (хотя и из-за этого тоже), но и из-за того, что зрители, ожидавшие от Аронофски типового хоррора, люто обломались. Воспитанные на жанровом кино европейцы не прощают режиссерам философских многоплановых лент.

Фото с сайта kinopoisk.ru