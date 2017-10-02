Ради съемок сериала в Подмосковье возведут белокаменный кремль

На территории «Главкино» началось возведение масштабных декораций, которые будут использованы для съемок многосерийного художественного фильма с рабочим названием «Годунов».

Новый телесериал, который будет снят кинокомпанией «Москино» по заказу телеканала «Россия-1», расскажет о семье Годуновых, охватив целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова, сообщает сайт «Новости кино». Режиссер проекта Алексей Андрианов.

На участке площадью порядка 13 тысяч квадратных метров в натуральную величину будут воссозданы объекты Старой Москвы, такие как Покровский Собор, Покровские ворота, Кремлевская стена, Красная площадь, Фроловская башня, двор и дом Годуновых, торговые палаты, посольства и многое другое. Утверждается, что высота отдельных строений будет доходить до 15 метров. Планируется воссоздание и интерьеров кремлевских покоев.

Декорации к сериалу «Годунов» обещают быть еще более масштабными, чем аналогичные декорации, построенные для фильма «Викинг». В дальнейшем планируется использовать их с экскурсионными целями. Дата выхода сериала пока не уточняется.