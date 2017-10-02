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Зачем Россия оккупировала Норвегию

16:03 2.10.2017 , Антон Чаблин
Фрагмент постера к сериалу
Фрагмент постера к сериалу
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Кто в Европе спекулирует на антироссийских страхах

Россия — страна-агрессор, которая в 2018 году оккупирует соседнюю Норвегию. Причем мандат на военное вторжение выдал Евросоюз, а США молчат в сторонке. Таков сценарий сериала «Оккупированные», новый сезон которого на днях начали показывать в Скандинавии. Зрители и критики — в восторге.

Убийства, похищения, шантаж

В странах Скандинавии начался показ телесериала «Оккупированные» (Okkupert), который повествует о вымышленной оккупации Норвегии российскими войсками. Первый сезон картины вышел в 2015 году, и стал не только самым высокобюджетным, но и самым рейтинговым сериалом в норвежской истории.

Сюжет и вправду залихватский, который приковал к телеэкранам миллионы зрителей. Разворачивается действие в 2018 году, вскоре после того, как на Норвегию обрушился чудовищный ураган «Мария». После этого к власти в стране приходит партия «зеленых», главный лозунг которых — борьба с климатическими изменениями. Премьер-министр Норвегии отказывается от добычи углеводородов (нефти и газа) в Баренцевом и Северном морях.

Для Европы, разумеется, это чудовищный удар, ведь Норвегия — крупнейший экспортер энергоресурсов (в первую очередь в Германию и Великобританию). Евросоюз принимает решение обратиться за военной помощью к России, которая направляет в Норвегию инженеров, чтобы полностью восстановить добычу на нефтяных платформах. Естественно, действуют они под прикрытием спецназа.

Постепенно страну наводняют российские «спящие агенты», которые внедряются в различные сферы жизни. Через российско-норвежскую границу тайно переходит тяжелая военная техника, спецназ появляется даже в резиденции премьер-министра Норвегии Джеспера Берга.

Справедливости ради, российские дипломаты и спецслужбы показаны очень профессионально. Хотя методы, которыми они действуют, порою и крайне грязные: похищения людей, провокации, подделка документов, убийства журналистов.

Но и лидеры других стран ничем не лучше. Евросоюз, оказывается, сам позвал россиян на помощь, чтобы «вразумить» норвежские власти. Да и вообще один из самых неприятных персонажей в картине — это еврокомиссар от Франции, который только тем и занимается, что шантажирует политиков Норвегии.

Американский посол Дэниел (кстати, открытый гей), который поначалу приютил в своей резиденции премьер-министра Норвегии… отравляет его. Избавившись от политика, он избавляется и от головной боли: какую сторону в конфликте Норвегии и России должны занять США.

Власти Великобритании посылают на подмогу Норвегии целую авиационную эскадрилью… без боеприпасов. Просто, чтобы сымитировать в глазах мирового сообщества некую помощь давнему союзнику.

Террор шагает по Европе. Полиция тормозит

В общем, в современном мире политики из любой страны — мерзавцы или популисты, готовые пожертвовать своим народом. Такова основная мысль «Оккупированных».

Да и собственных политиков авторы норвежского сериала показали без особой симпатии. Невротичный премьер-министр в окружении однопартийцев, которые вертятся, как флюгеры на ветру.

Примечательно, что авторы сериала (а снимали его кинематографисты из трех стран — Норвегии, Швеции и Франции), чутко отреагировали на актуальную «повестку дня». Например, крайне негативно высказались они по поводу волны миграции в Норвегию из регионов Северного Кавказа, и особенно из Чечни.

Один из главных антигероев сериала — Эльбек Мусаев, эмигрант из Чечни. Правда, на поверку он оказывается террористом, который организовал в России несколько кровавых терактов вместе с Амиром ибн Хаттабом. А затем сбежал в Норвегию, где легко получил статус политического беженца (норвежские спецслужбы, выходит, совершенно не проверяют тех, кто приезжает в их страну). Кстати, в сериале неоднократно критикуют норвежскую полицию — за то, что не подготовлена к расследованию терактов и иных тяжких преступлений.

Сами жители Норвегии, однако, восприняли «Оккупированных» на ура. Хотя премьер-министр страны Эрна Сульберг заявила, что сценарий картины «нереалистичный». Российские власти на показ сериала почти никак не отреагировали, лишь посольство в Норвегии выразило сожаление по поводу его выхода на экран. Это было в 2015 году. На появление второго сезона телесериала реакции не было.

Удивительный, кстати, факт на фоне истеричной реакции на фильм «Матильда», протестуют против которого многие общественные движения. Создателей «Матильды» они обвиняют в русофобии. А почему же молчат по поводу норвежского сериала, где Россия показана страной-агрессором?

Или почему «ультрапатриоты», протестующие против «Матильды», не были возмущены голливудскими картинами, где о России вспоминают исключительно через призму мифов о всесилии «русской мафии»: «Великий уравнитель», «Рок-н-рольщик», «Порок на экспорт», «Кодекс вора», «Хозяева ночи», «Гнев», «Защитник».

Что не нравится «ультрапатриотам»?

Так почему против одних фильмов, где образ России явно негативен, патриотически настроенная часть общества активно протестует, а другие — практически не замечает. Этот вопрос «Свободная пресса» задала нашему постоянному эксперту, директору Института политической социологии Вячеславу Смирнову.

— «Матильда» затронула интересы сплоченной религиозно-политической группы монархистов. Если вкратце, то ведь протест против «Матильды» в их устах на самом деле звучит примерно так: «Иноверцы против нашего Святого Царя-Искупителя лживый фильм сняли!» И у этой группы есть яркий спикер — депутат Наталья Поклонская.

Ну, а то что какие-то норвежские кинематографисты сняли какой-то свой пропагандистский сериал, в России никого не волнует. Так же как не волнует и фильм грузинских кинематографистов «Заложники», снятый Ризо Гигинеишвили, зятем Никиты Михалкова.

У России с точки зрения патриотической общественности есть два врага — внутренний и внешний. Внутренний — это антирусская интеллигенция, а внешний — это США. Вот с ними «ультрапатриоты» и борются, а мелких «сателлитов» не замечают. Они примерно мыслят: борясь с дьяволом и сатаной, распылять силы на легионы их мелких бесов бессмысленно.

Схожего мнения придерживается и председатель правления экспертной группы «Сова», политолог Михаил Савва:

— Причина, на мой взгляд, в российской системе ценностей. Она условно, пожалуй, российская: скажем так, система ценностей советско-имперского патриархального большинства. Голливудские образы русских бандитов это большинство не оскорбляют, поскольку это образы сильных людей и они воспринимаются как признание со стороны «врага».

Другое дело — «Матильда» как демонстрация слабости и порочности канонизированного императора. К тому же «Матильда», так сказать, внутренний продукт, который снял свой режиссер, а не голливудский. А это уже, в понимании оппонентов фильма, — предательство.

Темы: Русофобия, Норвегия, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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02.10.2017, 23:36
Гость: Сергей

Крым вообще то принадлежит крымчанам, а более половины там РУССКИЕ и они сделали СВОЙ выбор
02.10.2017, 23:17
Гость: Антибибер

"страну наводняют российские «спящие агенты», которые внедряются в различные сферы жизни"
Вот тут недоработочка у викингов: чтобы выучить норвежский и "внедриться", не вызвав подозрений, такого количества спецов в России просто нет и быть не может. Норвежский - крайне сложный для изучения язык (вернее, их два!), из-за одних тональностей может крыша поехать :)) Выучить в совершенстве и слиться с населением - нереально.
02.10.2017, 23:01
Гость: Сергей

К Учителю вопросов нет? На роль царя назначает порноактера, который в емкостях с дерьмом снимается. Смотрите русские, вот ваши цари. А государство на этот шедевр полтора миллиарда денег дает. До этого шедевр "Викинг" был. Режиссеры не знали, что это православные святые? Кто командовал убийством царской семьи, представители какого рода племени снимают подобные фильмы? Вот вам разжигание ненависти на религиозной и национальной почве. Поклонская виновата?
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