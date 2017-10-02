Зачем Россия оккупировала Норвегию

Кто в Европе спекулирует на антироссийских страхах

Россия — страна-агрессор, которая в 2018 году оккупирует соседнюю Норвегию. Причем мандат на военное вторжение выдал Евросоюз, а США молчат в сторонке. Таков сценарий сериала «Оккупированные», новый сезон которого на днях начали показывать в Скандинавии. Зрители и критики — в восторге.

Убийства, похищения, шантаж

В странах Скандинавии начался показ телесериала «Оккупированные» (Okkupert), который повествует о вымышленной оккупации Норвегии российскими войсками. Первый сезон картины вышел в 2015 году, и стал не только самым высокобюджетным, но и самым рейтинговым сериалом в норвежской истории.

Сюжет и вправду залихватский, который приковал к телеэкранам миллионы зрителей. Разворачивается действие в 2018 году, вскоре после того, как на Норвегию обрушился чудовищный ураган «Мария». После этого к власти в стране приходит партия «зеленых», главный лозунг которых — борьба с климатическими изменениями. Премьер-министр Норвегии отказывается от добычи углеводородов (нефти и газа) в Баренцевом и Северном морях.

Для Европы, разумеется, это чудовищный удар, ведь Норвегия — крупнейший экспортер энергоресурсов (в первую очередь в Германию и Великобританию). Евросоюз принимает решение обратиться за военной помощью к России, которая направляет в Норвегию инженеров, чтобы полностью восстановить добычу на нефтяных платформах. Естественно, действуют они под прикрытием спецназа.

Постепенно страну наводняют российские «спящие агенты», которые внедряются в различные сферы жизни. Через российско-норвежскую границу тайно переходит тяжелая военная техника, спецназ появляется даже в резиденции премьер-министра Норвегии Джеспера Берга.

Справедливости ради, российские дипломаты и спецслужбы показаны очень профессионально. Хотя методы, которыми они действуют, порою и крайне грязные: похищения людей, провокации, подделка документов, убийства журналистов.

Но и лидеры других стран ничем не лучше. Евросоюз, оказывается, сам позвал россиян на помощь, чтобы «вразумить» норвежские власти. Да и вообще один из самых неприятных персонажей в картине — это еврокомиссар от Франции, который только тем и занимается, что шантажирует политиков Норвегии.

Американский посол Дэниел (кстати, открытый гей), который поначалу приютил в своей резиденции премьер-министра Норвегии… отравляет его. Избавившись от политика, он избавляется и от головной боли: какую сторону в конфликте Норвегии и России должны занять США.

Власти Великобритании посылают на подмогу Норвегии целую авиационную эскадрилью… без боеприпасов. Просто, чтобы сымитировать в глазах мирового сообщества некую помощь давнему союзнику.

Террор шагает по Европе. Полиция тормозит

В общем, в современном мире политики из любой страны — мерзавцы или популисты, готовые пожертвовать своим народом. Такова основная мысль «Оккупированных».

Да и собственных политиков авторы норвежского сериала показали без особой симпатии. Невротичный премьер-министр в окружении однопартийцев, которые вертятся, как флюгеры на ветру.

Примечательно, что авторы сериала (а снимали его кинематографисты из трех стран — Норвегии, Швеции и Франции), чутко отреагировали на актуальную «повестку дня». Например, крайне негативно высказались они по поводу волны миграции в Норвегию из регионов Северного Кавказа, и особенно из Чечни.

Один из главных антигероев сериала — Эльбек Мусаев, эмигрант из Чечни. Правда, на поверку он оказывается террористом, который организовал в России несколько кровавых терактов вместе с Амиром ибн Хаттабом. А затем сбежал в Норвегию, где легко получил статус политического беженца (норвежские спецслужбы, выходит, совершенно не проверяют тех, кто приезжает в их страну). Кстати, в сериале неоднократно критикуют норвежскую полицию — за то, что не подготовлена к расследованию терактов и иных тяжких преступлений.

Сами жители Норвегии, однако, восприняли «Оккупированных» на ура. Хотя премьер-министр страны Эрна Сульберг заявила, что сценарий картины «нереалистичный». Российские власти на показ сериала почти никак не отреагировали, лишь посольство в Норвегии выразило сожаление по поводу его выхода на экран. Это было в 2015 году. На появление второго сезона телесериала реакции не было.

Удивительный, кстати, факт на фоне истеричной реакции на фильм «Матильда», протестуют против которого многие общественные движения. Создателей «Матильды» они обвиняют в русофобии. А почему же молчат по поводу норвежского сериала, где Россия показана страной-агрессором?

Или почему «ультрапатриоты», протестующие против «Матильды», не были возмущены голливудскими картинами, где о России вспоминают исключительно через призму мифов о всесилии «русской мафии»: «Великий уравнитель», «Рок-н-рольщик», «Порок на экспорт», «Кодекс вора», «Хозяева ночи», «Гнев», «Защитник».

Что не нравится «ультрапатриотам»?

Так почему против одних фильмов, где образ России явно негативен, патриотически настроенная часть общества активно протестует, а другие — практически не замечает. Этот вопрос «Свободная пресса» задала нашему постоянному эксперту, директору Института политической социологии Вячеславу Смирнову.

— «Матильда» затронула интересы сплоченной религиозно-политической группы монархистов. Если вкратце, то ведь протест против «Матильды» в их устах на самом деле звучит примерно так: «Иноверцы против нашего Святого Царя-Искупителя лживый фильм сняли!» И у этой группы есть яркий спикер — депутат Наталья Поклонская.

Ну, а то что какие-то норвежские кинематографисты сняли какой-то свой пропагандистский сериал, в России никого не волнует. Так же как не волнует и фильм грузинских кинематографистов «Заложники», снятый Ризо Гигинеишвили, зятем Никиты Михалкова.

У России с точки зрения патриотической общественности есть два врага — внутренний и внешний. Внутренний — это антирусская интеллигенция, а внешний — это США. Вот с ними «ультрапатриоты» и борются, а мелких «сателлитов» не замечают. Они примерно мыслят: борясь с дьяволом и сатаной, распылять силы на легионы их мелких бесов бессмысленно.

Схожего мнения придерживается и председатель правления экспертной группы «Сова», политолог Михаил Савва:

— Причина, на мой взгляд, в российской системе ценностей. Она условно, пожалуй, российская: скажем так, система ценностей советско-имперского патриархального большинства. Голливудские образы русских бандитов это большинство не оскорбляют, поскольку это образы сильных людей и они воспринимаются как признание со стороны «врага».

Другое дело — «Матильда» как демонстрация слабости и порочности канонизированного императора. К тому же «Матильда», так сказать, внутренний продукт, который снял свой режиссер, а не голливудский. А это уже, в понимании оппонентов фильма, — предательство.