Названы лучшие сценаристы голливудского кинематографа всех времен

Сценарист Билли Уайлдер, известный по таким фильмам, как «В джазе только девушки», «Сансет-бульвар», «Потерянный уик-энд», «Свидетель обвинения» возглавил рейтинг луших сценаристов всех времен по версии издания Vulture.

Всего на счету Уайлдера сценарии к 79 кинолентам, он также срежиссировал 27 фильмов. Уайлдер получил в общей сложности шесть премий «Оскар» и скончался в 2002 году на 96-м году жизни.

Второе место рейтинга досталось братьям Итану и Джоэлу Коэнам, за которыми числятся сценарии к фильмам «Фарго», «Старикам тут не место», «Бартон Финк», «Перекресток Миллера», «Большой Лебовски».

Замыкает тройку самых лучших сценаристов всех времен Роберт Таун, работавший над фильмами «Китайский квартал», «Якудза», «Фирма», первые две части франшизы «Миссия невыполнима».

В первую десятку также попали Квентин Тарантино, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Голдман, Чарли Кауфман, Вуди Аллен, Нора Эфрон, Жрнест Леман и Джордан Пил.