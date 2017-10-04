Познер попросил отказаться от вручения статуэтки «Орфей» премии ТЭФИ

Владимир Познер обратился к организаторам телевизионной премии ТЭФИ с просьбой сменить название конкурса и отказаться от статуэтки «Орфей» в качестве приза. Открытое письмо телеведущего опубликовано на его официальном сайте.

Познер напомнил организаторам конкурса, что в свое время дал обещание создателю статуэтки «Орфей», скульптору Эрнсту Неизвестному, что выбор финалистов и победителей премии будет демократичным, а в случае, если «демократия выбора лауреатов не будет соблюдаться», то Познер сделает все, чтобы статуэтку «Орфей» больше не вручали.

Телеведущий отметил, что долгое время организатором премии ТЭФИ выступала Академия российского телевидения (АРТ) и выбор лауреатов проходил демократично. Однако некоторое время назад АРТ покинули НТВ и ВГРК, после чего премия «потеряла всякий смысл».

«В 2013 году был сформирован Индустриальный комитет, который стал проводить конкурс ТЭФИ. В итоге состав жюри был сокращен вдвое, а за бортом премии остался целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения», - пишет Познер.

Таким образом, нынешний порядок вручения премии не имеет ничего общего с демократическим выбором, считает телеведущий. В связи с чем он просит членов Индустриального комитета отказаться от вручения статуэтки «Орфей» и собственно названии премии и придумать собственный приз.

В 2017 году церемония награждения ТЭФИ прошла 3 октября. Награду получили программы «Вести недели» (Россия 1), «Пусть говорят» (Первый канал), Comedy Club (ТНТ), а также телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Добров, Дмирий Борисов.