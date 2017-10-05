Опухоль Николая Караченцова оказалась неоперабельной

Николаю Караченцову врачи диагностировали неоперабельную опухоль легкого.

Неутешительную информацию сообщила «СтарХиту» супруга актера Людмила Поргина. «У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее», – рассказала женщина.

Напомним, что в сентябре этого года Николай Караченцов попал в НИИ Склифософского. В прессе появлялись противоречивые данные о его диагнозе, но близкие актера отрицали наличие у него серьезных проблем со здоровьем. Четвертного октября октября 2017 года Николая Караченцова выписали из отделения нейрохирургии.

Ранее сррбщалось что новообразование в легком обнаружили у актера в ходе компьютерной томографии. Караченцову провели биопсию и отправили ткани на исследование. Николай Караченцов стал кашлять кровью, что и заставило их обратиться к медикам.