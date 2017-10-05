Федор Добронравов занялся исследованиями русской души

Продюсерский центр Федора Добронравова отправил на российские кинофестивали свое детище — фильм «Жили-были»

Лента, посвященная трем жителям загибающейся деревни мало кого оставляет равнодушным. Но интереснее другое: Федор Добронравов, которого трудно представить в амплуа бизнесмена, вдруг занялся продюсерством. «У меня было простое желание — снимать доброе и хорошее кино, которым лично я всю жизнь гордился, - объясняет смысл своей новой деятельности Добронравов «Известиям». - Это кино, на котором я вырос и которое мне нравится, — в лучших традициях советских фильмов, к сожалению, напрочь забытых. Историки потом будут анализировать, что происходило в кинематографе наших лет. Ведь в какой-то период случился перекос в сторону приключенческих лент, боевиков и фантастики. Мне кажется, что он затянулся. Людям нужно возвращаться к душе, к замечательным картинам в духе «Большой перемены», «Доживем до понедельника», «Любовь и голуби». В этих фильмах столько романтики, столько оттенков и разных направлений… Есть еще и сказки, которыми мы всегда гордились и на экранизациях которых росли наши дети. Всё это тоже было потеряно. Я надеюсь, наш продюсерский центр возьмется и за эти направления».

Федор Добронравов никогда не ставил целью выпячивать на экране исключительно себя: «У нас большие цели, в проектах будут задействованы многие замечательные артисты. Просто мы с партнерами решили самостоятельно искать сценарии и проекты, чтобы, говоря честно, снимать свои мечты. Я, например, всегда мечтал сыграть с Романом Мадяновым и Ирочкой Розановой в одном фильме, и эта мечта сбылась».

Федор Добронравов

Фильм «Жили-были» уже поддержало Министерство культуры РФ. В дальнейшем Добронравов намерен обращаться за содействием и в Фонд кино. «В этом проекте вообще очень многое сложилось помимо нас, - рассуждает он. - Наверное, это Божий промысел, никого не пришлось уговаривать. Роман Мадянов прочел сценарий и сказал: «Я с тобой». То же самое было с Ирочкой Розановой. Правда, потом нам всем пришлось терпеть бытовые лишения — во время съемок месяц жили в палатках. Хотя Ирочке все-таки постарались создать какие-то условия. Нашли фермера примерно в 12 км от площадки, у которого была банька «под евро», заплатили ему, и Ирина жила в этой бане. Еще у нас не было мобильной связи. Но зато ничего не отвлекало. Мы занимались только кино. В итоге такая атмосфера спокойствия стала большим плюсом для нашей картины».

В «Жили-были» Добронравов сыграл нетипичную для себя роль. «Это и привлекло: я еще не играл таких спокойных людей, а мне очень хочется, - объясняет он. - В последние годы меня только и приглашают на роли весельчаков, отчего я сильно страдаю. Конечно, может, Господь создал меня смешить людей, но невозможно играть только клоунов — от этого можно сойти с ума. Хочется играть и трагедии, и мюзиклы, если получится, и серьезные сложные роли, не отменяя своего комедийного бэкграунда. Однако режиссеры, которые раньше меня приглашали, почему-то больше не звонят».

Федор Добронравов

Добронравову некогда анализировать, почему его зрители привыкли видеть преимущественно в комических ролях: «Много работаю, нужно семью кормить. Не копаюсь, имею дело с предложениями, которые мне поступают. В данный момент у меня есть возможность самому направлять свое творчество. Есть задумки, в том числе и для работы с конкретными режиссерами. Поэтому, если найду нечто очень хорошее, просто приду, встану на колени и скажу: «Пожалуйста, снимите!»».

Федор Добронравов

В данный мосент Добронравов занимается производством своего первого сериала. «Это немного шукшинская история: в провинциальном городе живет семья — муж, жена, дети, - делится он замыслом этой работы. - Муж — обычный электрик в ЖЭКе, он умеет делать всё и всем помогает, кроме своей собственной семьи. До нее как-то руки не доходят. Со стороны за этим наблюдают инопланетяне. На их планете всё абсолютно рационально, поэтому они понимают менталитет американцев и европейцев. А в русских, с их понятиями о дружбе и бескорыстии, разобраться не могут. И они нас изучают. Мы уже сняли пилотную серию и, если она понравится спонсорам, будем писать сценарий и снимать расширенный вариант. Хотим заняться исследованием русской души. В фильме буду сниматься я и Роман Мадянов».

Фото с сайта kinopoisk.ru