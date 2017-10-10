Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»

Немецкий актер Ларс Айдингер заявил, что не приедет в Россию на премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда». В этой картине Айдингер исполнил роль императора Николая II. Об этом пишет Zeit.

«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули „коктейль Молотова“. Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», — заявил Айдингер.

При этом сам актер не получал угроз, но он напомнил, что в России его называют «актером гей-порно и сатанистом». «В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», — добавил Айдингер.

Он также заметил, что его уже пытались использовать в деле Кирилла Серебренникова, когда пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Айдингеру якобы от лица режиссера.

Прокат «Матильды» начнется 26 октября, премьера состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Фильм получил прокатное удостоверение Минкульта вопреки возражением депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих.

После нападения на машины около офиса адвоката Учителя полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемыми по нему проходят сторонники «Христианского государства», которые, по версии следствия, поджигали машины, чтобы отменить прокат «Матильды».