]]> ]]>
Главная Кино Новости

Исполнитель роли Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»

16:12 10.10.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
Материалы по теме:

Немецкий актер Ларс Айдингер заявил, что не приедет в Россию на премьеру фильма Алексея Учителя «Матильда». В этой картине Айдингер исполнил роль императора Николая II. Об этом пишет Zeit.

«Я боюсь, что на меня нападут или попытаются причинить боль. На режиссера Алексея Учителя уже нападали — в его студию кинули „коктейль Молотова“. Очевидно, есть люди, которые хотят нам навредить», — заявил Айдингер.

При этом сам актер не получал угроз, но он напомнил, что в России его называют «актером гей-порно и сатанистом». «В Германии над этим смеются, но в России такие вещи принимают всерьез. Эти заявления не имеют под собой оснований: все знают, что я не снимаюсь в порнофильмах и являюсь гетеросексуалом», — добавил Айдингер.

Он также заметил, что его уже пытались использовать в деле Кирилла Серебренникова, когда пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Айдингеру якобы от лица режиссера.

Прокат «Матильды» начнется 26 октября, премьера состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Фильм получил прокатное удостоверение Минкульта вопреки возражением депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает, что картина оскорбляет чувства верующих.
После нападения на машины около офиса адвоката Учителя полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемыми по нему проходят сторонники «Христианского государства», которые, по версии следствия, поджигали машины, чтобы отменить прокат «Матильды».

Темы: Кино, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2017, 19:27
Гость: Крутой

В огороде бузина, а в голове каша. Какая русская революция и как фильм оскорбляет революцию? И какое отношение фильм имеет к честным людям, а они к фильму? Лишь бы чего-то ляпнуть...
10.10.2017, 19:19
Гость: хе

Поклонская перепутала Айдингера с похожим на него порноактером
10.10.2017, 18:56
Гость: «Я боюсь, что на меня нападут

Это хорошо,что боятся!Может в следующий раз 100раз подумают за какую тему браться,даже если сулят огромные деньги. А Учителю лучше заниматься своей личной жизнью и не лезть в чужие! Живет в блуде и еще решил покопаться в чужой жизни. Это наказуемо. Не нами, Богом!
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.