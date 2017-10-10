В Лос-Анджелесе установили памятник актеру Антону Ельчину

В Лос-Анджелесе на могиле актера российского происхождения Антона Ельчина был установлен надгробный памятник, сообщает TMZ.

По данным издания, открытие бронзового монумента состоялось в минувшие выходные. Церемонию открытия посетили актеры Голливуда, с которыми Ельчин снимался в кино. Среди них были замечены Деми Мур, Зои Салдана, Саймон Пегг, Дженнифер Лоуренс.

Отмечается, что родственники Ельчина хотели поставить памятник сразу после захоронения актера, однако это оказалось невозможным из-за правил кладбища Маунт-Винай, на котором он был похоронен. В связи с этим родственники актера перезахоронили его.

Актер Антон Ельчин был найден мертвым в июне 2016 года возле собственного дома в Калифорнии. Причиной смерти стала асфиксия от воздействия тупым предметом. Позже обнаружилось, что смерть наступила в результате несчастного случая. Припарковавшись около дома, актер пошел открывать железные ворота, оставив автомобиль со включенным двигателем. Машина покатилась со склона и придавила его.

Антон Ельчин получил известность по роли Павла Чехова в кинофраншизе «Стартрек», а также по роли молодого Кайла Риза в фильме «Терминатор: Да придет спаситель». На момент смерти актеру было 27 лет.