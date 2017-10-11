На ВДНХ обнаружена сотня раритетных кинопленок

В ходе подготовки к реставрационным работам на ВДНХ специалисты обнаружили около 100 кинопленок с образовательными и научно-популярными кино- и диафильмами.

Данные артефакты непостижимым образом очутились в павильонах «Юные натуралисты», «Нефтяная промышленность», «Геология» и «Птицеводство», сообщает glasnarod.ru. Уникальные кадры, которые знакомят зрителей с достижениями и передовым опытом в различных сферах народного хозяйства, снимались в 1950–1980-х годах.

Например, в одном из фильмов можно увидеть птицеводов, которые ухаживают за вылупившимися утятами, индюшатами и цыплятами в птицеводческом городке. Одновременно закадровый голос повествует о деталях содержания яиц в инкубаторе. В другой картине речь идет о редких минералах и камнях, обнаруженных советскими геологами во время экспедиций в места добычи полезных ископаемых.

Есть среди находок и цветные, и черно-белые картины. Все они служили хорошим подспорьем советским экскурсоводам. В большинстве павильонов ВДНХ, помимо тематических экспозиций, работали небольшие кинозалы. Там посетители могли увидеть кинохронику, документальные и образовательные фильмы по специализации павильона. Как правило, после завершения экскурсии гиды включали гостям такие киноленты о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства.