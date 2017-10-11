«Салют-7»: Космос как полигон для «холодной войны»

Исторический фильм «Салют-7» выйдет 12 октября на российские экраны

Кадр из фильма «Салют-7»

В основу ленты положена реальная история спасения потерявшей управление космической станции «Салют-7». В 1985 году она перестала выходить на связь, из-за чего возникла реальная угроза либо ее падения на Землю в неустановленном месте, либо захвата ее бдительными американцами. Мировая общественность возмущена, в новостных программах Европы и США нагнетается антисоветская истерия, а на наших каналах напрочь игнорируют неудобную информацию, предпочитая браво вещать об открытии очередной Сессии Верховного Совета.

Однако промедление смерти подобно, и наши светила космической науки собираются послать для спасения «Салюта-7» лучших из лучших. Один из них — Владимир Фёдоров (Владимир Вдовиченков) — угрюм и немногословен. Не так давно его отстранили от полетов из-за пойманной во время важной миссии галлюцинации. Но осуществить точную стыковку в условиях постоянного вращения станции всё равно никто не способен. Напарником Федорова становится Виктор Алехин (Павел Деревянко) — балагур и весельчак, чьи выдающиеся инженерные способности почему-то пока по достоинству не оценены коллегами.

Кадр из фильма «Салют-7»

Прототипами Федорова и Алехина стали Владимир Джанибенов и Виктор Савиных. От фильма они не в восторге, сетуя, что ответственное задание в фильме превращено в эффектный зрелищный блокбаситер. Обстановка на станции действительно в картине чересчур драматизирована, а некоторые придуманные эпизоды вызывают у подготовленного зрителя закономерный скептицизм. Понятно, что любой игровой фильм — это прежде всего, художественное высказывание, и 100% документальность ему только повредит. Но в таком случае «Салют-7» мог бы быть и увлекательнее.

Кадр из фильма «Салют-7»

При просмотре фильма неоднократно вспоминаются строчки из песни актюбинской группы «Адаптация»: «А космонавты летают — они не знают тепла». Понятно, что в обесточенной и обледеневшей станции хорошего было мало. Но и сам Космос практически лишен в фильме той притягательной красоты, которая присуща, например, недавней картине об Алексее Леонове «Время первых». Скорее, здесь это коварная стихия, которая грозится в любой момент поглотить ее беззащитных покорителей. К тому же Космос изображен в «Салюте-7» как полигон для холодной войны, ведь Федоров и Алехин постоянно ждут, что к ним вот-вот могут постучаться самовольно пристыковавшиеся американцы.

Кадр из фильма «Салют-7»

Впрочем, тема противостояния двух держав в фильме особо не раскрыта — как не раскрыты и человеческие характеры. Семьи Федорова и Алехина подчеркнуто условны.

Но наиболее досадным промахом создателей «Салюта-7» является почти полное изъятие из окончательной версии линии Светланы Лазаревой, прототипом которой выступила Светлана Савицкая.

Фото с сайта kinopoisk.ru