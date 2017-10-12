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Патриарх Кирилл дал свой первый комментарий по поводу «Матильды»

14:23 12.10.2017
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Патриарх Всея Руси Кирилл впервые высказался по поводу фильма Александрав Учителя «Матильда».

Правда, ни разу названия фильма Предстоятель в своей речи не упомянул, отмечает РИА «Новости». «Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов».

Премьера одиозной «Матильды» состоится в России 26 октября.

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Комментарии читателей
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12.10.2017, 18:41
Гость: Ага

А русский язык ширше не пробовали изучить и понять?
12.10.2017, 18:39
Гость: Ага

Богом одним сыт не будешь. Съездишь к купели, а на с таким трудом веничком наметённую нано пыль и припрятанную в офшорах до пришествия потопа супостаты анафему наложат. И что, одним святым духом питаться и рясы перешивать. Нет уж - сказки сказками, а быль былью, т.е. пылью.
12.10.2017, 18:19
Гость: Украина ..Это Люди

Украина Это Человек!
Все комментарии (22)
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