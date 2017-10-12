Патриарх Кирилл дал свой первый комментарий по поводу «Матильды»

Патриарх Всея Руси Кирилл впервые высказался по поводу фильма Александрав Учителя «Матильда».

Правда, ни разу названия фильма Предстоятель в своей речи не упомянул, отмечает РИА «Новости». «Возможна ли объективная оценка истории? Спорный вопрос и предмет баталий, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов — как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов».

Премьера одиозной «Матильды» состоится в России 26 октября.