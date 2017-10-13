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Боярский заявил, что мы зажрались в условиях Третьей мировой войны

19:43 13.10.2017 , Антон Крайний

Михаил Боярский запустил на Пятом канале программу «Мое советское»

Михаил Боярский

В передаче вспоминают о достижениях СССР в теплой компании разных звезд той эпохи. «Просто воспоминания о прошлом — это всегда приятные ощущения, - объясняет артист концепцию передачи «Телепрограмме». – Так устроена человеческая природа. Дело ведь совсем не в том, что тогда трава была зеленее и в СССР было лучше, чем сейчас. Нет! Просто людям приятно вспоминать, в каких условиях они росли, чем жили».

Тем не менее, ностальгия Боярского никогда не гложет. «Буфет для артистов был и остался таким же. Но воспоминания бывают. Как правило, в особенно ценных местах Петербурга, с которыми были связаны детство, школа, университет. Маленькими мы лазили по заброшенным катакомбам, забирались на крыши домов по пожарным лестницам, зимой ходили по первому льду… Всегда играли в футбол: во дворах, в школе на переменах. Гоняли мяч, а учителя гоняли нас».

Михаил Боярский

В нашем же времени Боярского привлекает непредсказуемость. «Никто не знает, чего ожидать от этого мира через год, через полгода, — одному Богу известно. Все мы находимся в условиях вялотекущей третьей мировой войны. В этой ситуации, как и в любой другой, важнее не гадать и прогнозировать, а оставаться порядочным человеком, даже когда это невозможно. Продолжать жить по христианским законам, как жили наши деды и прадеды. Иного выхода нет. В отношении «было — стало» разница лишь одна: сейчас перед человечеством открыты невероятные возможности. Во всех смыслах! Если сравнить с нашими родителями, то они жили в чудовищных условиях. А теперь все мы чуть-чуть зажрались».

Михаил Боярский

Тем не менее, к издержкам наших дней, вроде рэп-баттлов Боярский относится скептически: «Да, ознакомился. Но феномена понять не смог. Промотал очень быстро. В наше время мы фанатели от «Битлз», ходили патлатыми, в джинсах. Тянулись к музыкантам, которые несли в этот мир добро. Рэп-батл собрал десятки миллионов просмотров, но что он изменил или что привнес? Сомневаюсь. Рэп-батлы не имеют никакого отношения к Ленинградскому рок-клубу. Это не протест. Это калька с западного проекта. Стоят молодые люди, размахивают руками. Нет, наверное, молодежь видит в этом культуру. Это ее право!»
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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13.10.2017, 23:47
Гость: АГА!

Ну зачем же так? Человек от души, а Вы туда грязными ногами.
13.10.2017, 23:30
Гость: насчёт возможностей

я бы боярского поправил,возможности только у богатых,а остальным дуля без масла!вот раньше да,мог приехать с любой деревни или аула паренёк и поучиться бесплатно в мгу или любом институте,где голова позволяла уйти вверх по лестнице и батл это калька с безработных негров торгующих наркотиками на грязных улицах нюёрка а не какая то культура!
13.10.2017, 22:35
Гость: Путник

Сильно сказано: практически не вру. А, теоретически? Так,привираю. чуть беременна и маленько родила. Чем ты лучше пети? Никого не убила? Сколько шрамов на сердцах ближних оставила, что свели их в могилу? Сколько раз кормой непотребно вильнула? Бревна из глаз своих вынь! Не петю защищаю! На тебя смотрю.
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