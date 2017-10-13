Боярский заявил, что мы зажрались в условиях Третьей мировой войны

Михаил Боярский запустил на Пятом канале программу «Мое советское»

Михаил Боярский

В передаче вспоминают о достижениях СССР в теплой компании разных звезд той эпохи. «Просто воспоминания о прошлом — это всегда приятные ощущения, - объясняет артист концепцию передачи «Телепрограмме». – Так устроена человеческая природа. Дело ведь совсем не в том, что тогда трава была зеленее и в СССР было лучше, чем сейчас. Нет! Просто людям приятно вспоминать, в каких условиях они росли, чем жили».

Тем не менее, ностальгия Боярского никогда не гложет. «Буфет для артистов был и остался таким же. Но воспоминания бывают. Как правило, в особенно ценных местах Петербурга, с которыми были связаны детство, школа, университет. Маленькими мы лазили по заброшенным катакомбам, забирались на крыши домов по пожарным лестницам, зимой ходили по первому льду… Всегда играли в футбол: во дворах, в школе на переменах. Гоняли мяч, а учителя гоняли нас».

Михаил Боярский

В нашем же времени Боярского привлекает непредсказуемость. «Никто не знает, чего ожидать от этого мира через год, через полгода, — одному Богу известно. Все мы находимся в условиях вялотекущей третьей мировой войны. В этой ситуации, как и в любой другой, важнее не гадать и прогнозировать, а оставаться порядочным человеком, даже когда это невозможно. Продолжать жить по христианским законам, как жили наши деды и прадеды. Иного выхода нет. В отношении «было — стало» разница лишь одна: сейчас перед человечеством открыты невероятные возможности. Во всех смыслах! Если сравнить с нашими родителями, то они жили в чудовищных условиях. А теперь все мы чуть-чуть зажрались».

Михаил Боярский

Тем не менее, к издержкам наших дней, вроде рэп-баттлов Боярский относится скептически: «Да, ознакомился. Но феномена понять не смог. Промотал очень быстро. В наше время мы фанатели от «Битлз», ходили патлатыми, в джинсах. Тянулись к музыкантам, которые несли в этот мир добро. Рэп-батл собрал десятки миллионов просмотров, но что он изменил или что привнес? Сомневаюсь. Рэп-батлы не имеют никакого отношения к Ленинградскому рок-клубу. Это не протест. Это калька с западного проекта. Стоят молодые люди, размахивают руками. Нет, наверное, молодежь видит в этом культуру. Это ее право!»

