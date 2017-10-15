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«Нелюбовь» Звягинцева завоевала Гран-при Лондонского кинофестиваля

09:46 15.10.2017
Кадр из фильма «Нелюбовь»
Кадр из фильма «Нелюбовь»
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Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Нелюбовь» была единственной российской работой, принимавшей участие в конкурсе.

«Для нас большая честь получить эту высокую награду. Мы рассматриваем ее как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, а также как свидетельство того, что история, рассказанная в фильме, близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», - прокомментировал награду продюсер киноленты Александр Роднянский.

По его словам, успех фильма на фестивале важен еще и потому, что лента должна выйти в прокат в Великобритании в феврале 2018 года.

Напомним, что фильм «Нелюбовь» выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
 

Темы: Кино, Кино в России, Награды и премии в кино
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 10:41
Гость: Ося

Надо был адаптировать "по мотивам" и снять фильм "Затюканный апостол" (по пьесе, шла в Театре Сатиры)... Не смотрел фильм, но думаю, что ситуация в фильме преподносится как данность без ответа на вопрос о причине сложившейся семейной проблемы... Из ниоткуда - в никуда...
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