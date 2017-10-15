«Нелюбовь» Звягинцева завоевала Гран-при Лондонского кинофестиваля

Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Нелюбовь» была единственной российской работой, принимавшей участие в конкурсе.

«Для нас большая честь получить эту высокую награду. Мы рассматриваем ее как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, а также как свидетельство того, что история, рассказанная в фильме, близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане», - прокомментировал награду продюсер киноленты Александр Роднянский.

По его словам, успех фильма на фестивале важен еще и потому, что лента должна выйти в прокат в Великобритании в феврале 2018 года.

Напомним, что фильм «Нелюбовь» выдвинут российским оскаровским комитетом на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

