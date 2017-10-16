Актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет. Артист умер, когда его доставляли в больницу.

Марьянову стало плохо, когда он отдыхал на даче с друзьями. Знакомые артиста решили самостоятельно отвезти его в больницу в подмосковной Лобне, сообщает РЕН-ТВ.

По пути Дмитрию стало хуже, он потерял сознание. Друзья Марьянова остановили машину у поста ГИБДД и вызвали скорую помощь, однако медики оказались бессильны. По предварительной информации, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов дебютировал на экране в 1986 году, снявшись в фильме "Была не была" Одесской киностудии. Одна из первых его ролей, после которой он проснулся знаменитым, - Алик Радуга в фильме "Выше Радуги".

Актер часто выходил на сцену театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Поминальная молитва", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Марьянов также снялся в фильмах "Дорогая Елена Сергеевна", "Небесный суд", "Игра в правду", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".