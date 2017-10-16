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Бьорк рассказала о домогательствах со стороны Ларса фон Триера

18:45 16.10.2017
Бьорк. Фото с сайта kinopoisk.ru
Бьорк. Фото с сайта kinopoisk.ru

Популярная исландская певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны датского режиссера.

Как пишет издание Pitchfork, единственным кинематографистом из Дании, с которым имела дело Бьорк был режиссер Ларс фон Триер.

Певица рассказала, что, работая с режиссером, она увидела, что он считает своим правом трогать и домогаться своих актрис, когда пожелает. «Когда я несколько раз отказала режиссеру, он обиделся и наказал меня, а также представил меня перед съемочной группой как проблемную актрису», - заявила она.

Бьорк снялась в главной роли в фильме Триера «Танцующая в темноте» (2000). Перед выходом картины на экраны стало известно, что певица поссорилась с режиссером и, якобы, разорвала блузку, которую не хотела надевать для сцены.

В последние недели мир кинематографа сотрясает скандал, связанный с домогательствами со стороны режиссера и продюсера Харви Вайнштейна. Жертвами кинематографиста себя назвали Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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16.10.2017, 21:42
Гость: Та шо ви говорите?

Слушайте, и зачем мине это таки нужно знать, эти подробности??
16.10.2017, 21:05
Гость: певица Бьорк рассказала

о домогательствах со стороны датского режиссера.==
Зачем, через 17 лет?

Бедная, скрывала, страдала)))))
Такова жизнь, детка! Многие если не все режиссеры и прочие продюсеры делают это.

Шла бы в бухгалтеры или повара.
Хотя, шеф-повара тоже случается трогают персонал и даже симпатичных посудомоек.
16.10.2017, 20:50
Гость: Оспади!

Кто ж на эту "чукчу" позарится?
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