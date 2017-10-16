Бьорк рассказала о домогательствах со стороны Ларса фон Триера

Популярная исландская певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны датского режиссера.

Как пишет издание Pitchfork, единственным кинематографистом из Дании, с которым имела дело Бьорк был режиссер Ларс фон Триер.

Певица рассказала, что, работая с режиссером, она увидела, что он считает своим правом трогать и домогаться своих актрис, когда пожелает. «Когда я несколько раз отказала режиссеру, он обиделся и наказал меня, а также представил меня перед съемочной группой как проблемную актрису», - заявила она.

Бьорк снялась в главной роли в фильме Триера «Танцующая в темноте» (2000). Перед выходом картины на экраны стало известно, что певица поссорилась с режиссером и, якобы, разорвала блузку, которую не хотела надевать для сцены.

В последние недели мир кинематографа сотрясает скандал, связанный с домогательствами со стороны режиссера и продюсера Харви Вайнштейна. Жертвами кинематографиста себя назвали Кара Делевинь, Леа Сейду, Анджелина Джоли.