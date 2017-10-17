В Москве пройдет ретроспектива немых фильмов 1917 года

В столичном кинотеатре «Звезда» пройдет ретроспективный показ немых кинофильмов, вышедших в на экраны в 1917 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ретроспектива приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Всего планируется показать девять кинолент. Зрители смогут увидеть такие картины, как «Король Парижа» (реж. Евгений Бауэр), «Помощник мясника, «Кони Айленд», «О доктор!», «Сатана ликующий» (реж. Яков Протазанов), «Терье Виген» (реж. Виктор Шестрем).

В программу также вошли несколько короткометражных фильмов с участием Чарли Чаплина - «Тихая улица», «Иммигрант», «Искатель приключений».

Показы пройдут с 26 по 29 октября. Вход на сеансы бесплатный по предварительной регистрации на сайте «Москино». Перед сеансами пройдут бесплатные лекции по истории дореволюционной России.