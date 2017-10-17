Русофобия на ТВ: «Ковтунам» платят народными деньгами

Поливающие Россию грязью иностранцы зарабатывают до миллиона рублей в месяц на нашем телевидении

Артем Шейнин и Майкл Бом в студии программы «Время покажет». Стоп-кадр видео

Иностранные «эксперты» крикливых ток-шоу на российском телевидении не только сеют ненависть к нашей стране, но и оплачиваются народными, по сути, деньгами. Сведения о гонорарах самых знаменитых иностранцев публикует kp.ru.

По данным издания, самая яркая «звезда» русофобии — украинский политолог Вячеслав Ковтун - зарабатывает 500−700 тысяч, а иногда и до миллиона рублей в месяц. Такого же уровня заработок имеют его «коллеги» по антироссийской риторике американец Майкл Бом и поляк Якуб Корейба.

Реакция Майкла Бома на просьбу kp.ru подтвердить эту информацию места для сомнения не оставила. «Ну не знаю, может быть, в отдельных случаях. Но деньги — это не мотив. Спросите у Ковтуна, может, у него другой стимул. А вообще неприлично считать чужие деньги», — заявил американец. Ковтун и вовсе бросил телефонную трубку.

За такие деньги иностранцы готовы терпеть от россиян даже оскорбление действием. Так, во время обсуждения темы снятых с наших представительств в США российских флагов ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин схватил Майкла Бома рукой за шею и приказал ему «сидеть». Бом подчинился.

Украинец Ковтун получал по лицу несколько раз: в эфире передачи Владимира Соловьева, во время спора о гибели ребенка в Мариуполе, на телеканале «Звезда», после угроз в адрес одного из спикеров ток-шоу и в гримерке «Первого канала» от Александра Бородая. При этом инциденты никак не сказались на частоте последующих появлений Ковтуна в телеэфирах.

Еще один запоминающийся конфликт случился в сентябре. Тогда ведущий шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Сергея Запорожского из-за спора о судьбе сбитого малазийского «Боинга». После инцидента он пояснил зрителям, что не нуждается в советах «всякого барана».

«Там, где они выступают — это нормальная практика от безысходности, потому что формат и ведущие таковы, что добровольно это вытерпит только мазохист. Безысходность программ, я имею в виду», — рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из федеральных телеканалов.

Отметим, что физические конфликты случаются, как правило, с высокооплачиваемыми гостями ток-шоу. Оплата же других участников ток-шоу сильно дифференцирована. В Сети публиковалась информация о гонорарах от 5 тысяч до 30 тысяч рублей за эфир. Некоторые эксперты и политики участвуют в ток-шоу без всякого вознаграждения.

Один из участников ток-шоу, колумнист «СП» Эдуард Лимонов высказал предположение, что некоторые иностранцы на российском ТВ просто самозванцы и не представляют свою страну.

«Я хожу с недавних пор на теле-шоу, где во множестве встречаются люди, представляющие якобы Украину. Ещё вопрос, Украина-то их признаёт? Шоу-украинцы просто хамьё дурное, находясь рядом с ними тоже становишься хуже, тоже начинаешь вопить… Ну и приглашают зачем?..», — написал публицист в своем блоге.

Ведущий телепередачи «Точка зрения» на телеканале «Красная линия», адвокат Дмитрий Аграновский не считает необходимой выплату столь высоких гонораров за показательную русофобию.

— С точки зрения телеканалов, платить таким гостям, как Ковтун, наверное, этично. Ведь этого типа гости приглашаются в качестве козлов отпущения и для придания дискуссии остроты. Все понимают, что они приходят как раз для того, чтобы высказывать отвратительную для зрителей точку зрения.

Вообще, на месте таких гостей могли бы быть просто актеры. Раньше на телевидении выходила передача эротического содержания «Про это». Ее вела Елена Ханга. Так там роль обычных граждан исполняли как раз профессиональные актеры. Так и в случае с нынешними ток-шоу.

Такие эксперты скажут какую-нибудь гадость и все начинают кричать. Нормальный человек на такую роль никогда не согласится, а эти соглашаются. На них выливаются тонны негатива. Неудивительно, что за свои морально-нравственные страдания они получают гонорары.

— Но суммы этих гонораров зашкаливают…

— Телеканалы гонятся за рейтингом, и им нужны такие персонажи. Другое дело, я не понимаю, зачем это вообще надо. Эти люди постоянно говорят про нас гадости, оскорбляют честь и достоинство россиян. Не факт, что наши люди любят такие программы. По-моему наоборот, испытывают от них раздражение.

— Возможно, в начале конфликта России с Западом это воспринималось чуть иначе. Но теперь, по прошествии трех лет, это уже осточертело…

— Понимаете, наши власти имеют о народе совершенно определенное мнение. Это мнение совершенно не совпадает с реальностью. Иллюстрацией этого тезиса может быть желание выдвинуть в качестве кандидата в президенты Ксению Собчак. Это для народа просто оскорбление. Но власти считают, что для народа как раз то, что нужно. Что части народа это понравится. Они нас держат за «быдло», хотя и не хочется употреблять такое слово. История с экспертами ток-шоу из той же оперы.

А ведь это все гонорары фактически из бюджета. Это вызывает ненависть. Особенно когда это понимают простые люди, которые зарабатывают свои несчастные копейки. У нас ведь зарплаты по России очень низкие. А эти получают такие деньги за свой, прямо скажем, не очень тяжкий труд. Еще и оскорбляют всех нас.

Так что я как гражданин, считаю, что такие высокие гонорары не нужны. Лучше эти деньги потратить на что-нибудь хорошее. Кстати, в нашей телепередаче гонораров гостям не платят. Да и у ведущих гонорары, мягко говоря, более скромные.

А вот заместитель главного редактора газеты «Завтра» Андрей Фефелов вообще не желает слышать точку зрения противников России на нашем телевидении.

— Я не знаю, кому сколько платят денег. Мне не платят деньги вообще. Как, наверное, и многим моим знакомым, в том числе и достаточно уважаемым людям, «випам». Что касается иностранцев, «мальчиков для битья», как их называют в СМИ, то я не заглядывал в их контракт и не знаю какие там суммы. Мне кажется, что называемые в прессе суммы не реалистичны. Возможно, они раза в два меньше.

Но это вопрос взаимоотношений телеканала с отдельными гостями. Если те чувствуют, что они подвергают себя риску, что играют сложную и опасную роль, они вполне могут требовать себе гонорары. Оправданы ли эти траты для телеканалов? Это вопрос их информационной политики.

— Да, зачем это российским телеканалам?

— Телеканалам нужен конфликт, поскольку он разгоняет страсти, создает игровую и авантюрную атмосферу, напряжение, скандал. Это привлекает внимание масс. Это цирк, причем в древнеримском понимании. Политические гладиаторские бои.

Как медийщик я их понимаю. Речь идет о правильной организации рейтинговой программы. Видимо, первыми до этого додумались на «Первом канале». Скорее всего, Андрей Писарев, который перенес технологии «Большой стирки», обсуждения семейных дрязг в политическую область. Оказалось, что эта программа, которая была всего лишь экспериментом, имеет огромную популярность среди людей.

Ко мне порой люди подходят на улице и говорят: «Слушай, двинь ему по роже в следующий раз. Это же мразь. А давай, мы ему прострелим колено». Я их успокаиваю, объясняя, что подобные противники — символы. Они выражают те идеи, которые витают в головах некоторых групп, но сами по себе они безобидны и ничего не знают.

В каком-то смысле они актеры, выражающие определенную доктрину. Но доктрина эта отнюдь не актерская. Она настоящая, злобная, смертельно опасная для России.

— Насколько с политической точки зрения оправдано присутствие таких персонажей на российском телевидении?

— Я всегда очень резко выступал против наличия на подобных ток-шоу скамейки врагов: бандеровцев, предателей, либералов и т. п. Их участие открывает «окна Овертона», которые должны быть закрыты и заколочены. Как окна в церкви, где появился Вий со своими вурдалаками и вампирами. Эти вампиры должны оставаться в своей преисподней и не попадать в русский мир.

Вообще, дискурс в стране должен измениться настолько, что само упоминание таких идей и представлений должно вызывать оторопь. Я всегда предлагал вывести таких людей за скобки дискуссий. Спорить о пути России должны патриоты с патриотами.

По мнению писателя и публициста Игоря Молотова, стремление телепродюсеров приглашать русофобствующих экспертов — признак слабости России.

— Начиная с 2014 года, наши СМИ, пытаясь казаться хорошими для всех, стали давать трибуну представителям киевской хунты, которые оправдывали политику Украины в Донбассе. По мнению этих эмиссаров, ради торжества украинского национализма запросто можно положить десятки тысяч людей.

Логика российских продюсеров вполне понятна. Имея на экране таких персонажей, как Ковтун, всегда можно сказать о том, что у нас имеются институты демократии. Правда, получилось все наоборот. Получив в Москве свои гонорары, условный «ковтун», вернувшись на Украину, заявлял, что, несмотря на давление, транслировал российскому зрителю всю «правду».

И как это почти всегда бывало в истории, великодушие русских восприняли как слабость. А как еще понимать тот факт, что эфирное время в стране дают не государственникам, а «специалистам» из недружественных стран? Кстати, эту же слабость видят и в бесконечных апелляциях Москвы к Минским соглашениям.

При этом российским экспертам въезд на «незалежную» фактически закрыт. Мне, например, закрыт въезд на пять лет. Но Россия все ждет, пока киевская хунта устроит нам гласность. Этого не будет. Нас будут сажать и убивать. А мы тратим бюджетные деньги, чтобы кормить деятелей вроде Ковтуна, который, как пишут СМИ, успел даже купить себе квартиру в Москве.