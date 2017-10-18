Состояние актера Михаила Кокшенова оценивается как тяжелое

Медики оценивают состояние актера Михаила Кокшенова как тяжелое, сообщает РИА Новости.

Актер был экстренно госпитализирован в минувший вторник в отделение интенсивной терапии. По словам дочери Кокшенова, у артиста произошел инсульт. Сейчас, по ее словам, отец находится в сознании и дышит самостоятельно.

Кокшенов получил известность после ролей в фильмах режиссера Леонида Гайдая «Не может быть» и «Спортлото 82», а также фильма режиссеров Марка Генина и Николая Ковальского «По улицам комод водили», и исторического фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты.