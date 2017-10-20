Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» признан главным супергероем России

В голосовании по поводу лучшего супергероя России всех обошел главный герой фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего.

Инициаторами общенародного интернет-голосования стали Медиасовет КС НСБ России и организаторы выставки средств безопасности «Интерполитех», сообщает chistovik.info. Интернет-пользователям были предложены на выбор герои известных отечественных кино- и мультфильмов, среди которых Илья Муромец (герой былин), Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»), Игорь Соколовский («Мажор»), Лютый («Девятая рота»), Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Эраст Фандорин (литературный герой произведений Бориса Акунина), Артур Пирожков (сценический персонаж Александра Реввы), Макс Андреев («Духлесс»), Фома («Физрук», которого играет Дмитрий Нагиев), Дядя Степа (персонаж известного одноименного мульфильма), Алеша Корсак («Гардемарины, вперед!») и ряд других персонажей.

Воплошенный Бодровым-младшим в «Брате» Данила Багров обошел вснх с перевесом в 1,5 тыс. голосов. Голосование проходило в 2 этапа. Николай Маричев, член Оргкомитета выставки «Интерполитех» и один из организаторов голосования признался, что в персонаже фильма «Брат» есть много противоречивого, но с другой стороны он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам. Данила Багров одержал победу и в предварительном голосовании.

Голосование #ВыборыСупергероя было организовано в социальной сети «ВКонтакте», где приняли участие более 40 тыс. человек различных возрастов из полусотни регионов России, а также с привлечением крупнейших общероссийских общественных и творческих организаций.

