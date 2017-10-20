]]> ]]>
Главная Кино Новости

Главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» признан главным супергероем России

11:33 20.10.2017
Кадр из фильма «Брат-2». Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из фильма «Брат-2». Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

В голосовании по поводу лучшего супергероя России всех обошел главный герой фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова-младшего.

Инициаторами общенародного интернет-голосования стали Медиасовет КС НСБ России и организаторы выставки средств безопасности «Интерполитех», сообщает chistovik.info. Интернет-пользователям были предложены на выбор герои известных отечественных кино- и мультфильмов, среди которых Илья Муромец (герой былин), Глеб Жеглов («Место встречи изменить нельзя»), Игорь Соколовский («Мажор»), Лютый («Девятая рота»), Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Эраст Фандорин (литературный герой произведений Бориса Акунина), Артур Пирожков (сценический персонаж Александра Реввы), Макс Андреев («Духлесс»), Фома («Физрук», которого играет Дмитрий Нагиев), Дядя Степа (персонаж известного одноименного мульфильма), Алеша Корсак («Гардемарины, вперед!») и ряд других персонажей.

Воплошенный Бодровым-младшим в «Брате» Данила Багров обошел вснх с перевесом в 1,5 тыс. голосов. Голосование проходило в 2 этапа. Николай Маричев, член Оргкомитета выставки «Интерполитех» и один из организаторов голосования признался, что в персонаже фильма «Брат» есть много противоречивого, но с другой стороны он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам. Данила Багров одержал победу и в предварительном голосовании.

Голосование #ВыборыСупергероя было организовано в социальной сети «ВКонтакте», где приняли участие более 40 тыс. человек различных возрастов из полусотни регионов России, а также с привлечением крупнейших общероссийских общественных и творческих организаций.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.10.2017, 16:44
Гость: Ося

Супергерой - нет. Супергерой - это, например, Юл Бриннер из фильма "Великолепная семерка", который встал на защиту крестьян от бандитов...
20.10.2017, 16:06
Гость: Кинолюбитель

Брат Багров-Бодров Сергей, конечно герой. Но и герои Александра Дедюшко-герои, а они были в голосовании? А был ли Юрий Степанов в голосовании героев? Владислав Галкин? Гостюхин Владимир? Песков Александр Васильевич? Леонид Филатов? Приемыхов Валерий? Баталов Алексей? Игорь Растеряев? Алексей Серебряков? Виктор Цой? Сергей Маховиков? Они тоже ГЕРОИ...
20.10.2017, 15:19
Гость: Контрразведчик

Данила Багров приехал в Москву, разговор с таксистом-играет Константин Желдин.
Страна козлов и баранов! Голосуешь за худого, глядь, через год-сидит кабан в телевизоре, рожа, что жопа, еще меня учит, как жить, гад. Где на Таганке?- Вот за тем красным домом направо.
— За тем домом! Это театр На Таганке, за тем домом. В нашем поколении дебилов меньше было. Что ты ерзаешь, корова! Ты зеленый от красного отличаешь?! Зеленый иди, красный стой! Что ж такое, были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс.
— Погуди, а…
— Это когда ты на пароходе поплывешь, будешь гудеть. С вас шестьдесят шесть рублей.
— Подождешь пять минут, я за товарищем?
— Таких придурков, как ты, даже бабы не ждут.))))
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.