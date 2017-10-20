Сын Улюкаева снимает фильм «Папа, сдохни» на дотации Минкульта

Сын бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева Дмитрий начал производство фильма под названием "Папа, сдохни".



Изображение с сайта kinopoisk.ru

По информации "Кинопоиска", лента выйдет в 2018 году, ее бюджет составляет 65 миллионов рублей. Режиссером выступает Кирилл Соколов. В центре сюжета - 25-летний Матвей, который собирается отомстить отцу своей возлюбленной за то, что тот обидел девушку.

В фильме снимаются звезда "Барвихи" и "Интернов" Оксана Дорохина, Александр Домогаров-младший и многие другие.

Как сообщает телеканал "360", съемки стартовали 11 октября в Москве и продлятся до ноября.

Картина претендовала на получение субсидий от Министерства культуры России. Согласно информации на сайте ведомства, экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов рекомендовал включить в список финансируемых Минкультом проектов ленту с рабочим названием "Папа".

В качестве организации-заявителя указано "Белое Зеркало". По данным портала Rusprofile, одним из владельцев и учредителей компании является Дмитрий Улюкаев с долей в 50 процентов (пять тысяч рублей).

В разделе "Участие в государственных закупках" на странице "Белое Зеркало" в качестве заказчика значится Минкультуры с суммой заказа в 4,7 миллиона рублей. По другим неподтвержденным данным, ведомство выделило на съемки 25 миллионов рублей, пишет "Лента.ру".

Продюсер фильма Софико Кикнавелидзе подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что сюжет никак не связан с событиями из жизни семьи Улюкаевых. "Это совпадение, не касающееся некоторых наших творческих единиц и не имеющее отношение к реальности. Сценарий черной комедии был написан два года назад Кириллом Соколовым, он же стал режиссером картины, а Дмитрий Улюкаев – оператором. Никто не усмотрел в названии никакого трагизма – это прикольная жанровая история; все, что сейчас происходит, притянуто за уши, не очень понятно, зачем все это", - рассказала Кикнавелидзе.

Напомним, отец Дмитрия Улюкаева остается под следствием. Экс-министра обвиняют в получении взятки на сумму $2 млн.