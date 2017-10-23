Джигарханян раскрыл истинную причину скандала с женой

Актер не смог простить молодой супруге желание завести ребенка

Актер кино и театра Армен Джигарханян откровенно рассказал, чем в действительности был вызван конфликт между ним и его 37-летней женой Виталиной Цимбалюк-Романовской.

Народный артист стал гостем передачи «Центральное телевидение». По словам Джигарханяна, супруга страшно обидела его тем, что захотела завести ребенка. Подобное желание актер считает возмутительным. «Виталина добивалась, чтобы у нас родился ребенок. Только авантюрист может предложить восьмидесятилетнему родить ребенка», – уверен Джигарханян.

Между тем, сразу после скандала с женой найденный в одной из столичных больниц актер заявлял, что супруга хочет убить его в целях личного обогащения. Якобы, Виталина уже переписала на себя все его имущество и запретила пускать в Московский драматический театр. Джигарханян добился того, чтобы бывшая возлюбленная уволилась с поста директора учреждения.

Армен Джигарханян. Фото с сайта kino-teatr.ru

Сама Цимбалюк-Романовская думает, что примирение с супругом все еще возможно. «Надеюсь, это недоразумение скоро закончится... Хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему мужу. Я буду ждать момента, когда смогу его увидеть», – приводит слова Виталины сайт «Дни.ру».

Напомним, ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже актера и просьбой разыскать его. Цимбалюк утверждала, что после семейной ссоры 82-летний артист ушел из дома в компании двоих друзей. Джигарханян и его жена состоят в официальном браке около года.