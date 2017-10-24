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В Москве пройдут бесплатные показы мультипликационных фильмов

16:57 24.10.2017

В Москве пройдут бесплатные показы анимационных фильмов на большом экране, сообщается на сайте столичной мэрии.

Показы состоятся в дни школьных каникул (с 28 октября по 6 ноября) в рамках XI Большого фестиваля мультфильмов в сети кинотеатров «Москино».

Всего планируется представить зрителям 30 отечественных мультфильмов, которые будут разделены на три программы - «Семь кошек», «Очень вежливая история», «Письмо куклы». Продолжительность каждой программы — около часа.

Для того, чтобы попасть на бесплатные сеансы, необходима предварительная регистрация на сайте «Москино».

Всего же на Большом фестивале мультфильмов будет показано порядка 400 анимационных работ со всего мира.

Темы: Кино, Кино в России, Мультфильм
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