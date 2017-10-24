В Москве пройдут бесплатные показы мультипликационных фильмов

В Москве пройдут бесплатные показы анимационных фильмов на большом экране, сообщается на сайте столичной мэрии.

Показы состоятся в дни школьных каникул (с 28 октября по 6 ноября) в рамках XI Большого фестиваля мультфильмов в сети кинотеатров «Москино».

Всего планируется представить зрителям 30 отечественных мультфильмов, которые будут разделены на три программы - «Семь кошек», «Очень вежливая история», «Письмо куклы». Продолжительность каждой программы — около часа.

Для того, чтобы попасть на бесплатные сеансы, необходима предварительная регистрация на сайте «Москино».

Всего же на Большом фестивале мультфильмов будет показано порядка 400 анимационных работ со всего мира.