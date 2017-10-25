СК РФ задержал подозреваемого в хищении денег у Владимира Этуша

Следственный комитет задержал подозреваемого в хищении крупной суммы у знаменитого актера театра и кино Владимира Этуша.

Как сообщает РИА Новости, следователи арестовали экс-председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда актер решил вложить свои деньги в размере 28 миллионов рублей в швейцарский банк. Помочь ему выгодно сделать вложение вызвался экс-президент Нацбанка Абхазии Барганджия. Однако свое обещание он не выполнил, а когда Этуш и его супруга попросили вернуть деньги, то получили отказ. После чего и обратились в полицию.

В свою очередь Барганджия заявил, что взял деньги в долг и намерен их вернуть. По его словам у него есть действующий договор займа до декабря текущего года.