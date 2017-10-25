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СК РФ задержал подозреваемого в хищении денег у Владимира Этуша

15:33 25.10.2017
Владимир Этуш. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Этуш. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Следственный комитет задержал подозреваемого в хищении крупной суммы у знаменитого актера театра и кино Владимира Этуша.

Как сообщает РИА Новости, следователи арестовали экс-председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджия. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел еще в 2013 году. Тогда актер решил вложить свои деньги в размере 28 миллионов рублей в швейцарский банк. Помочь ему выгодно сделать вложение вызвался экс-президент Нацбанка Абхазии Барганджия. Однако свое обещание он не выполнил, а когда Этуш и его супруга попросили вернуть деньги, то получили отказ. После чего и обратились в полицию.

В свою очередь Барганджия заявил, что взял деньги в долг и намерен их вернуть. По его словам у него есть действующий договор займа до декабря текущего года.

Темы: Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 22:01
Гость: Сиропкин

"Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть."
25.10.2017, 20:48
Гость: Петр

и ты Этуш... Хранил бы деньги в Сбербанке - горя не знал бы. И позорно ведь - Сталинград защищал, а бабки врагам России отправить хотел..
25.10.2017, 20:32
Гость: Смех и грех

Придумал кому деньги давать - грузину. Не мог нормального еврея найти. Он бы еще грузина пригласил ремонт в доме делать.
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