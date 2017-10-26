«Матильда»: много шума из ничего

Одиозный фильм Алексея Учителя «Матильда» не оправдал возложенных на него ожиданий

Кадр из фильма «Матильда»

Цесаревич Николай мягкотел и безволен. Об императорском престоле он пока даже не помышляет из-за своего инфантильного характера и сурового отца Александра III (Сергей Гармаш), который, вроде как, помирать пока не собирается. Но после пережитой железнодорожной катастрофы, когда государю пришлось, спасая семью, держать на себе готовую обрушиться крышу покореженного вагона, он начинает заметно сдавать.

Теперь Александр видит в Николае своего потенциального преемника, но попутно зачем-то ему подсовывает фотографию балерины Матильды Кшесинской, прозрачно намекая на то, что она могла бы сделать его настоящим мужчиной.

Никки, как все любовно называют наследника престола, и сам уже успел заинтересоваться Матильдой, наблюдая, как она невозмутимо танцует с голой грудью. Кшесинская, умеющая крутить 32 фуэте и гордящаяся своими многочисленными победами на любовном фронте, отвечает ему взаимностью.

Непонятно, был ли это искренний порыв или тонкий расчет, но своему новому возлюбленному самонадеянная Матильда предсказывает во время первой же встречи, что он не может ее забыть до самой смерти.

Роман омрачается непримиримой позицией матушки Николая (Ингеборга Дапкунайте), прилагающей все усилия к тому, чтобы сын отказался от случайного увлечения, и вымышленым поручиком Воронцовым (Данила Козловский), который тоже влюблен в Матильду и уступать ее наследнику не намерен.

Кадр из фильма «Матильда»

Сюжет этой развесистой клюквы даже как-то неудобно пересказывать. За уважаемого Алексея Ефимовича Учителя тоже неловко, поскольку такое впечатление, что фильм снимал не зрелый мастер, а восторженный 15-летний подросток, способный плодить на пустом месте самые диковинные сюжеты,

В качестве курсовой работы студента режиссерского факультета ВГИКа «Матильда» могла бы получить пятерку — главным образом за впечатляющие костюмы, дорогие декорации и обращающую на себя внимание музыку Марко Белтрами в исполнении оркестра Валерия Гергиева. Но фильмографии Алексея Учителя эта позиция точно чести не делает.

Кадр из фильма «Матильда»

Характеры статичны, диалоги надуманны, драмы дешевые. Зритель верит разве что Ингеборге Дапкунайте да Сергею Гармашу. За два часа экранного времени в фильме не происходит ровным счетом ничего, а ведь Алексей Учитель смонтировал также и сериальную версию «Матильды»! В ленте много суеты, а толку — ни на грош.

Особенно раздражает персонаж Данилы Козловского, которого Учитель бесцеремонно подвергает самым жестоким пыткам, будто перед нами не исторический фильм, а дешевая голливудская антиутопия.

Кадр из фильма «Матильда»

С выбором Ларса Айдингера на роль последнего российского государя Учитель тоже фатальным образом прогадал. Немецкий актер всеми силами пытается уйти от репутации порнографа, но сластолюбивое лицо выдает его с головой. После игравших Николая II Андрея Ростоцкого и Олега Янковского так опускать планку было очень обидно. Лучше бы его сыграл Данила Козловский, который изначально пробовался на эту роль, но по каким-то причинам не подошел.

Кадр из фильма «Матильда»

Учитель должен быть благодарен Наталье Поклонской, которая сумела привлечь всеобщее внимание к такой халтурной пустышке. Причем коллизия, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, как раз вызывает меньше всего нареканий. Ни для кого не секрет, что главы аристократических семейств в России XIX века старались сами подбирать подходящие, на их взгляд, кандидатуры для «сексуальной инициации» своих отпрысков. И если даже такого не было в реальности с Николаем II, то запросто могло бы произойти с кем-то другим, так что такое художественное допущение более чем уместно.

Да и святость последнего русского императора в фильме под сомнение не ставится, ведь он ее стяжал благодаря своей мученической кончине, которая очистила его от всех грехов молодости.

Проблема в другом: «Матильда» запросто способна оскорбить... нет, не чувства верующих, а элементарный эстетический вкус!

В российском прокате «Матильда» - с 26 октября

Фото с сайта kinopoisk.ru