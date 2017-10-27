Объявлена точная причина смерти Дмитрия Марьянова

Официально объявлена известна окончательная причина смерти актера Дмитрия Марьянова.

Исходя из результатов проведенной экспертизы, актер скончался от обильной кровопотери. «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — приводит РЕН ТВ заключение экспертов.

Звезда фильмов «Выше радуги» и «Дорогая Елена Сергеевна» Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года по дороге в больницу после того, как друзья актера в Подмосковье не дождались скорой помощи и решили довезти актера самостоятельно.

