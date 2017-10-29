Как из Джигарханяна лепят образ сумасшедшего старика

Актер при этом легко отбивает атаки жаждущих сделать на нем сенсацию

У нас в России к пожилым людям вообще отношение, мягко говоря, не очень доброе. Все ведут себя так, будто к ним старость не придет никогда. Одна медицина чего стоит. Врачи начинают говорить тебе: «Что вы хотите, это возраст», когда тебе не исполнилось еще и 40. А после 50 вообще ставят крест.

Армен Джигарханян © KM.RU

В московских реабилитационных центрах, например, придумали фишку — брать на реабилитацию только молодых людей, нуждающихся в восстановлении. Остальным тонко дают понять, что к чему. А чего уж говорить про здравоохранение. Сколько раз приходилось сталкиваться, когда привозила в больницу свою маму. Врачи все вопросы о ее здоровье задавали исключительно мне, будто мама вообще не в состоянии ничего о себе сказать. А она образованный человек, вполне адекватный. Ну понятно, что немолодая, но это не значит, что ненормальная.

На Джигарханяне отвязались все. После того, как его несколько раз показали на «Первом», продемонстрировав миру его не совсем здоровое состояние, посмаковав его несчастливую семейную жизнь. Ну а что вы хотите, взял молодую жену — отдувайся. Начали с того, что он куда-то пропал, а потом нашелся в одной из московских больниц.

Не поленилась, зашла взглянуть на те программы с участием Армена Борисовича, о которых идет речь в разных СМИ. В вину актеру ставят бессвязную речь и срочно требуют отдать в руки психиатров, а также назначить опекунов, которые бы за него отвечали.

По-моему, психиатры и опекуны нужны тем, кто это заявляет. Разве не видно из передачи, что все свои, на первый взгляд бессвязные рассуждения о театре, о нашей жестокой жизни актер всякий раз начинал тогда, когда его начинали в лоб спрашивать о его молодой жене и как она его буквально обворовала.

Актер, которого прямо с больничной койки притащили в студию и посадили перед камерами, пытался держать лицо и не говорить на всю страну о своих личных проблемах. Вполне, кажется, достойное поведение. И то, что кто-кто принял его поведение за бред сумасшедшего, больше походит на попытку уйти от прямых ответов. Возможно, пожилой актер делает это не очень искусно, ну а вы попробуйте так же! Большой актер на этом поле точно переиграл буквально всех!

В ход организаторы пускали коллег Джигарханяна, чтобы растопить его суровое сердце, чтобы он наконец размяк и заговорил о главном. Ведь столько было анонсов этой программы, а все, оказалось, оборачивается пшиком. Не помогли сладкие речи Ирины Мирошниченко, других участников шоу. На помощь молодому ведущему даже бросили тяжелую артиллерию — Арину Шарапову.

А ведущий после программы вышел провожать актера до машины, все еще надеясь, что вот сейчас-то он услышит какие-то откровения. Но не тут-то было. Кинул всех Джигарханян и как партизан на допросе не сдался и не сдал никого, а сел в черный джип и укатил. И кто спрашивается, тут сумасшедший, страдающий деменцией. Не те ли, кто с помощью Джигарханяна пытался повысить свои рейтинги? Делая ставку именно на его возраст и способность быстро проболтаться. Не тут-то было! Хитрый актер и себе пиар сделал, и при этом держался достойно, по-мужски, аккуратно ставя на место пустых болтунов.

Почтенный возраст Армена Борисовича действительно пытаются эксплуатировать многие, та же самая молодая жена Виталина, которая, как пишут, практически захватила театр Джигарханяна, а он еще переписал на нее свое имущество, устроил на работу в свой театр всех ее родственников, которые понаехали из Украины.

Но тут, что называется, никто не застрахован. Также могут кинуть и молодого человека. Разве не так пылкие юноши, идя под венец с возлюбленной сначала все бросают к ее ногам, а потом при разводе остаются ни с чем. Так в чем разница? Может, главное в том, что эта молодая жена заставила уже немолодого актера хоть какое-то время светиться от счастья и радости, словно молодость опять вернулась к нему.

Почему даже здесь, в этом его счастье хотят лишить права на собственное решение, даже если оно изначально было очень глупым. Понятно, со стороны некрасиво и неблагородно, когда наши российские знаменитые старцы бросают своих немолодых жен и женятся на молодых и резвых. Это давно стало признаком хорошего тона особенно у российской элиты.

Поэтому можно понять злорадство большинства, что, мол, нечего жениться на внучках, чтобы они тебя так кидали. По возрасту девица и правда годится Джигарханяну во внучки. Приехала, молодая, с горящими глазами, стала рассказывать немолодому актеру, что влюблена в него еще с пеленок. Тут бы мало кто устоял перед таким натиском. Вот и сердце сурового кавказского мужчины Джигарханяна дрогнуло.

Единственное, что не позволил актер сделать молодой жене — родить ребенка. Мол, не успею даже увидеть, как он будет расти.

Но тут, видимо, и другой риск был, а вдруг ребеночек-то будет совсем не его. Все же - 83 — возраст не самый бравый для рождения детей. Ладно бы, еще был лет на 20 моложе. Так что вполне здраво решил все Джигарханян, и спешить звать к нему психиатров вряд ли стоило бы.

Правда, тут уже ведущий совсем другого канала, Андрей Малахов, безвременно ушедший с «Первого» на канал «Россия», но не ушедший от всех звездных скандалов, предположил, что над Арменом Борисовичем поработали нейролингвисты. Мол, актера запрограммировали на определенные речи и поведение. Отсюда и какие-то верные друзья из армянской диаспоры появились, которых уже стали подозревать в том, что именно они посягают на имущество актера.

Но тут можно вспомнить, что на Кавказе просто не принято бросать стариков в беспомощном состоянии, а тем более пытаться выставить на посмешище. Даже если эти старики — такие великие.

Впрочем, вряд ли Джигарханян нуждается в чьей-то защите, а тем более опеке. Не знаю, кому показалось бессвязной его речь, судя по его хитрым глазам и твердой походке, можно решить, что сдаваться он не намерен. Ни возрасту, ни коварным подругам.

К слову, Джигарханян подал заявление на расторжение брака через суд. Иск приняли к производству, слушание назначили на 9 ноября. Через суд актер намерен решить имущественный вопрос с молодой женой. Она сейчас признается СМИ, что очень любит актера, но очень на него обижена…

Мы тоже очень любим Вас, Армен Борисович, держитесь!

Автор: Татьяна Алексеева