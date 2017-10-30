Фильм «Матильда» не сумел стать лидером проката

Фильм Алексея Учителя «Матильда» не сумел возглавить российский прокат.

По данным портала Kinobusiness.com, лидером проката по итогам минувших выходных стал фильм-сказка компании Disney «Последний богатырь», которая заработала более 447 миллионов рублей.

Картина Учителя сумела собрать лишь 229 миллионов рублей, однако это обеспечило ей второе место российского бокс-офиса. По словам режиссера, на сборы картины могло отрицательно повлиять отсутствие рекламы картины на телевидении.

Третье место в рейтинге заняла восьмая часть фильма ужасов «Пила», заработавшая 132 миллиона рублей. Далее следуют ленты «Геошторм» и «Салют 7», которые находятся в прокате две и три недели соответственно.