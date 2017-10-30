Фильм «Матильда» не сумел стать лидером проката
Кадр из фильма «Матильда»
Фильм Алексея Учителя «Матильда» не сумел возглавить российский прокат.
По данным портала Kinobusiness.com, лидером проката по итогам минувших выходных стал фильм-сказка компании Disney «Последний богатырь», которая заработала более 447 миллионов рублей.
Картина Учителя сумела собрать лишь 229 миллионов рублей, однако это обеспечило ей второе место российского бокс-офиса. По словам режиссера, на сборы картины могло отрицательно повлиять отсутствие рекламы картины на телевидении.
Третье место в рейтинге заняла восьмая часть фильма ужасов «Пила», заработавшая 132 миллиона рублей. Далее следуют ленты «Геошторм» и «Салют 7», которые находятся в прокате две и три недели соответственно.