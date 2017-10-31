Анатолий Папанов умел за себя постоять

31 октября мы вспоминаем замечательного актера Анатолия Папанова. В этот день ему исполнилось бы 95 лет

Анатолий Папанов

Семья Папановых перебралась из Вязьмы в Москву в 30-х. Анатолий Дмитриевич работал литейщиком, занимался в театральном кружке и дебютировал в 1937-м в фильме «Ленин в Октябре». Воевал на фронте, а после того, как ему оторвало три пальца на ноге, демобилизовался и поступил на второй курс ГИТИСа. Там он и познакомился со своей однокурсницей Надеждой Каратаевой, ставшей впоследствии его женой. От хромоты он, кстати, впоследствии практически полностью и, например, лихо отплясывал в спектакле «Клоп».

Анатолия Папанова заметили в 1964-м после того, как он сыграл генерала Серпилина в «Живых и мертвых». В свою очередь, автор этого романа Константин Симонов, заметил актера в театре. Несмотря на свою разноплановость, Папанов считался недооцененным артистом. Удивившись, что его в кои-то веки позвали на героическую роль, он внимательно перечитал книгу «Живые и мертвые», а потом с горькой иронией процитировал супруге симоновскую характеристику: «У Серпилина было доброе лошадиное лицо». По поводу же озвученного Волка из «Ну, Погоди!» Папанов и вовсе повторял, что этот зверь «перегрыз его актерскую биографию»

Анатолий Папанов

При этом актер, безусловно, знал себе цену и, при случае, умел за себя постоять. Вдова Папанова вспоминает в интервью изданию «Факты и комментарии»: «Валентин Плучек однажды поехал в отпуск в Англию к своему двоюродному брату Питеру Бруку, тоже известному режиссеру. Вернувшись, рассказывал труппе о впечатлениях от поездки. И вдруг говорит: «Как я завидую Питеру. Он может любого актера пригласить! А я вот все время должен только с вами работать». А Толя сидит и громко говорит: «Ну, мы бы тоже хотели с разными режиссерами посотрудничать. А работаем только с двоюродным братом Питера Брука». Все замерли. А Плучек говорит: «Да, ты, конечно, Папанов, молодец. Умеешь сказать». Уважал его. Толя очень остроумным человеком был».

При всей своей скромности и задушевности, Анатолий Папанов обладал волевым характером. Так, после смерти матери в 1948-м он дал себе зарок не пить и продержался до самой смерти.

В начале августа 1987-го после съемок в фильме «Холодное лето 53-го» Папанов должен был присоединиться к труппе своего театра в Риге, но по пути заскочил в Москву, дабы проверить, дали ли общежитие поступившим студентам с его курса. В доме не было горячей воды, актер встал под ледяной душ, и не выдержали сосуды.

Анатолий Папанов

Папанова похоронили, как изгоя. Приехавшие санитары вынесли его тело на на носилках, а на простынях и похитили из дома 9 000 рублей – весь гонорар за съемки в «Холодном лете». На папановской сберкнижке оставалось еще 50 000, но часть вклада заморозили, а остальные деньги пошли на надгробный памятник на Наводевичьем кладбище. Из труппы Плученка на похороны актера не смог приехать практически никто…

Вдове Надежде Каратаевой приходится нелегко. Когда она однажды возвращалась из Киева после съемок в сериале «Родные люди», ее ограбил нечистый на руку попутчик. А совсем недавно доверчивая женщина вновь стала жертвой мошенниц, которые проникли в ее квартиру под видом врачей, менявших медицинский полис, и незаметно вынесли ценные вещи.

Юбилей Папанова исключительно широко отмечается на Смоленщине. Эта дата всегда с размахом празднуется в Вязьме – на малой родине Папанова, где ему установлен памятник. Тридцать первого октября там завершится межрегиональный театральный фестиваль, который проводится с 2014 года.

Анатолий Папанов

Документальный фильм «Так хочется пожить…» к 95-летию со дня рождения Анатолия Папанова покажет Первый канал 5 ноября 2017 года. Главное действующее лицо фильма - единственная дочь актера Елена Папанова. Она не только откровенно рассказала об отце и стала проводником в его мир, но и озвучила фильм. Елена Анатольевна провела съемочную группу по Москве, по местам детства и юности Папанова. Авторы фильма побывали в районе, куда Папановы переехали из Смоленской области, сходили в Театр сатиры, ДК «Каучук», где он в школе занимался в театральном кружке.

Режиссер Александр Прошкин расскажет о съемках последнего фильма с участием актера «Холодное лето 53-го». Съемочная группа побывала в гостях у вдовы актера, где все осталось таким же, как при жизни Папанова, и даже его халат все так же висит в ванной. А внучка актера Мария вспомнила, каким дедушкой был Анатолий Дмитриевич, и рассказала, какая серия «Ну, погоди!» её любимая. В фильме также принимают участие Юрий Титов (зять Анатолия Папанова), Аркадий Инин, Виктор Мережко, Светлана Рябова, Александр Ширвиндт. Эфир в 13.15.

Фото с сайта kino-teatr.ru