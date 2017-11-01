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Создатели популярного сериала занесли Кевина Спейси в черный список

11:38 1.11.2017
Кевин Спейси. Фото с сайта kinopoisk.ru
Кевин Спейси. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Известный американский сериал «Это мы» лишился упоминание об актере Кевине Спейси,.

Производством сериала занимается каналом NBC. Инцидент касается эпизода, события в котором разворачиваются в 2008 году. По сюжету, приятель одного из главных героев говорит, что получил роль в фильме Спейси и приглашает друга на вечеринку для актерского состава, сообщает Газета.Ру.

Схожесть с реальными событиями носит случайный характер, поскольку сцену сняли почти два месяца назад, до скандала со Спейси. Тем не менее, студия 20th Century Fox Television решила убрать это упоминание об артисте.

Скандал начался с того, что Энтони Рэпп, известный по ролям в фильмах «Под кайфом и в смятении» и «Игры разума», рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси «попытался совратить его» на вечеринке. Спейси в то время было 26 лет.
 

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