Карина Мишулина: Мама Тимура Еремеева работала вахтершей в нашем доме

Дочь и вдова Народного артиста узнали женщину, которую скрывает молодой актер

О том, что дочь Спартака Мишулина отстаивает честь отца в суде, знают многие. Актриса подала иск по 151 и 152 статьям Гражданского кодекса: публичное оскорбление и клевета в СМИ. Причиной стало интервью молодого актера Тимура Еремеева, который называет себя «сыном» Спартака Мишулина. Семья Народного артиста решила это остановить.

Дочь актера Спартака Мишулина Карина рассказала teleprogramma.pro, что с помощью друзей семьи провела собственное расследование, и в матери Тимура Еремеева узнала вахтершу в их кооперативном доме Татьяну Анатольевну Еремееву.

Спартак Мишулин. Фото с сайта kino-teatr.ru

— Карина, как вы познакомились с Татьяной Еремеевой?

— Татьяна Анатольевна Еремеева с 2000 по 2002 год работала вахтершей, и подрабатывала уборщицей в кооперативном доме на «Маяковской», где мы жили с мамой и папой. Когда нам с мамой показали фото мамы Тимура Еремеева мы сразу же узнали в ней вахтершу нашего дома. Из этого следует, что на фото в журнале, скорее всего, не его мать, иначе мы бы ее узнали сразу. Мы прекрасно помним Таню — невысокого роста, очень активная, в те годы рыжеволосая. Тогда ей было 46 лет. Почему Тимур скрывает факт: кем и где работала его мама — не понимаю. Возможно опасается, что тогда все раскроется? Мы связались с комендантом нашего дома, она также прекрасно помнит Еремееву, подтвердила, что устроилась она на работу сама, без протекций. Говорят, что уволилась, так как нашла подобную работу в другом доме — более высокооплачиваемую.

— Вряд ли Спартак Мишулин мог бы позволить работать своей предполагаемой любовнице уборщицей и вахтершей?

— Тимур в интервью заявляет, что мой папа содержал его и его маму. Зачем же она тогда мыла полы и мусоропровод? Моей маме он сказал: «Моя любимая женщина не должна работать». И мама уволилась из программы «Время», где работала монтажером, чтобы ездить с папой по гастролям и съемкам, и создавать домашний уют. Если бы Еремеева была любовницей народного артиста, то он ее скорее бы костюмером в театр устроил, а не уборщицей и вахтершей в подъезд под «надзор» жены и дочки.

Кстати, теперь понятно откуда у них может быть ксерокопия пьесы, которую Тимур принес на «Пусть говорят». Папа ходил к вахтерам делать ксерокопии. Возможно, что попросил сделать Таню две копии, а она, допустим, сделала три. Зачем, правда, не понятно. У нас одноподъездный небольшой кооперативный дом, в котором все друг друга знали — никто не замечал «особых» отношений вахтера и Народного артиста Мишулина.

— Ваш папа общался с консьержкой Еремеевой?

— Мы с мамой вспомнила, как однажды мы заходим с папой в подъезд, и тут выходит из «кабинки» консьержа Таня и подходит к нам. Плача, начинает рассказывать историю, о том, что ее сына отчислили из театрального училища. Просила помочь, не называя имени сына. Мы и понятия не имели, что это Тимур. Помню, как рассказывала, какой он у нее талантливый. Папа растерялся: «Я же не преподаю, но подумаю». Пришли домой, а мама говорит: «Слушай, Володя Коренев набирает свой курс в театральном — позвони ему». Папа звонит Кореневу, и рассказывает: так мол и так, говорят, есть мальчик способный — возьми. В итоге, папа сказал Татьяне Еремеевой, чтобы парень приходил к Кореневу, и тот его взял. Вот и вся история! Мы бы ее и раньше вспомнили, если бы увидели фото Татьяны Еремеевой и поняли, кто это. Очень хочется увидеть ее и спросить: «Таня, зачем ты врешь? Зачем выдумала всю эту ложь? Почему рассказываешь, что никогда меня и мою маму не видела?» Кстати, квартиру Еремеева получила, когда работала в Митинском собесе, по ренте — от одной из бабушек, за которой ухаживала. Тимур рассказывает, что это мой папа им квартиру купил… Чудеса.

А пока Карина Мишулина надеется, что Тимур Еремеев наберется храбрости и придет сдать ДНК-тест в Центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Именно там находится биоматериал ее папы Спартака Мишулина, необходимый для проведения генетического анализа.

Автор - Инна Федотова